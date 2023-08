Los investigadores aguardan los resultados de las pericias a las computadoras de Pérez Algaba

Buscan esclarecer las motivaciones del asesinato y así dar con el o los autores, aunque en el transcurso de la pesquisa advirtieron que el empresario tenía varios enemigos y recibía amenazas de muerte.

Se esperan los resultados de los rastros levantados durante el procedimiento realizado el 31 de julio último en el predio perteneciente al emprendimiento "Renacer".

Lo que se encontró en los contenedores

Entre el 22 y 24 de julio sus restos fueron encontrados en una valija y una mochila arrojadas a un arroyo de la localidad de Ingeniero Budge.

Los investigadores del crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, aguardan para este martes los resultados de las pericias informáticas a la computadora personal y un iPad del empresario, en busca de evidencia que los lleve a avanzar en la causa.Fuentes judiciales indicaron a Télam que el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, espera que este martes sean remitidos losLas pericias informáticas estuvieron a cargo de funcionarios del Laboratorio Informático Forense del Ministerio Público Fiscal porteño, luego de que no lograra realizarla la Policía Federal Argentina (PFA) por cuestiones técnicas.En tanto, los investigadores también aguardan los resultados delrealizada sobreEl abogado Sebastián Queijeiro, quien representa al hermano de "Lechuga" Pérez Algaba, reveló que expertos de la policía bonaerense lograron hacer una copia espejo de su celular mediante otro chip."Se está analizando el ´espejo´ del teléfono", que no se ha encontrado, y que se trata de la línea telefónica argentina, ya que Pérez Algaba también tenía una línea con número telefónico europeo y otra americana, detalló el letrado.En tanto,realizado el 31 de julio último, un loteo de terrenos ubicado en avenida de Las Américas, de General Rodríguez, donde hay montados tres contenedores que funcionan como oficinas y dos edificaciones de mampostería, una de ellas utilizada como galpón para guardar materiales para la construcción y otra en estado de abandono., ubicado en el ingreso al predio, los efectivos de la Policía Científica lEn tanto, de otro contenedor se procedió al levantamiento de dos muestras de presunto tejido hemático, uno en el marco de la puerta del baño y el otro en el inodoro, añadieron las fuentes, quienes agregaron que del tercer contenedor los peritos se llevaron cinco rastros papilares que ahora serán incorporados a un sistema de comparación de huellas para intentar identificar a quién pertenecen.Todas esas muestras son ahora analizadas junto a unasRange Rover blanca que Pérez Algaba (41) empleó para movilizarse los últimos días que fue visto con vida y que le pertenece a su exsocio Maximiliano Pipelich, quien la entregó días después del crimen a la policía de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.La relevancia del análisis de esas muestras radica en que, zona en la que también se activó por última vez su teléfono celular.Ese día, "Lechuga" llegó al complejo "Renacer" junto a su examigo Nahuel Vargas a bordo de la Range Rover blanca con techo negro y ambos se encontraron allí con Pilepich, quien había arribado en una camioneta Mercedes Benz G500.Durante ese encuentro, al que el empresario fue con su perro bull dog francés llamado Cooper, según contaron luego en su declaración testimonial los otros dos hombres,Tras esa transacción, el empresario le devolvió la camioneta a Pilepich, quien se retiró con Vargas en ese rodado -la Mercedes Benz G500 la dejó en el campo-, mientras que, según él mismo les dijo.Al respecto, Pilepich y Vargas contaron en sus declaraciones testimoniales ante la policía queEsa fue la última vez que, en el marco de la causa, testigos dijeron haber visto a la víctima con vida, ya que, partido de Lomas de Zamora.Los pesquisas, aunque en el transcurso de la pesquisa advirtieron que el empresario tenía varios enemigos y recibía amenazas de muerte por parte de numerosas personas a las que les debía dinero.Por el momentodel empresario el 22 de julio último y a quien se le imputa el delito de partícipe secundaria de homicidio.entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la policía.Los voceros dijeron que de la