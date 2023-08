Detuvieron al trapero Kaleb Di Masi tras chocar dos vehículos e intentar escapar

El cantante Kaleb Di Masi quedó detenido tras el choque y el intento de fuga.

Imputado por el delito de "lesiones"

Otro accidente en abril

Infracciones

El cantante de trapfueluego de chocar una motocicleta, darse a la fuga y, a los pocos metros, impactar nuevamente con un automóvil en el que viajaba un hombre con su familia, en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron fuentes policiales.El músico, esa vez en la Autopista del Oeste, a la altura del partido bonaerense de Moreno, donde impactó con un Chevrolet Camaro a un patrullero.El nuevo hecho ocurrió la noche del lunes cuando el trapero, cuyo nombre original es Caleb Nahuel Di Masi, de 23 años, conducía un Audi TT color negro en el que iba junto con dos amigos de 19 y 20 años.Al llegar al cruce de Núñez y Ceretti, el Audi manejado porMasi, dijeron los voceros.Pero a 200 metros, en la esquina de Núñez y Altolaguirre,, esta vez contra un Toyota Etios en el que iban hombre con su esposa y dos chicos, detallaron los informantes.Rápidamente se hicieron presentes médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad, ya que el conductor del Toyota había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras el impacto.Finalmente, el hombre de 43 años y uno de sus hijos, de 10 años, fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta y Pirovano, respectivamente,, añadieron las fuentes.En tanto, el conductor de la motocicleta también fue asistido por una ambulancia, pero no registró heridas de consideración, indicaron las fuentes."El muchacho del Audi TT (Di Masi) estaba con la música muy fuerte. Se quiso retirar, no sé si darse a la fuga. No estaba en buen estado. Al hombre del Etios podían sacarlo del auto. Estaba con su mujer y dos chicos", dijo a la prensa un vecino, testigo del hecho.En el interior del vehículo que conducía el cantante Kaleb Di Masi, tal como se presenta en sus redes sociales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad hallaron dos cigarrillos de una sustancia que es presumiblemente marihuana, dos pastillas y un envoltorio que contendría clorohídrato de cocaína.En tanto, se le realizó al trapero el, que le dioen consumo de marihuana yen, añadieron los voceros.Los pesquisas indicaron que el Audi TT está registrado al nombre de otra persona y que el cantante no tenía registro de conducir ni la documentación del vehículo.Di Masi fuepor el fiscal de la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia, Alejandro Pellicori.El intérprete de "Turraka" y "Malcriada", donde se están realizando lascorrespondientes a la espera de que el juzgado interventor disponga su indagatoria a través de la plataforma virtual Zoom o bien, otorgue su libertad.El 10 de abril de este año, el músico protagonizó otro accidente de tránsito, en ese caso en la Autopista del Oeste cuando chocó a un patrullero cuando conducía su vehículo, un Chevrolet Camaro color negro."Buenos días mi gente. Como ya mucha gente sabrá tuve un accidente del cual salí vivo de milagro. Gracias a Dios que me dio una oportunidad más", confirmó el cantante desde su cuenta oficial de Instagram, tras la viralización de un video posterior al accidente vial.Junto a una selfie de su rostro ensangrentado y cubierto de vendas, el músico aprovechó para enviar un mensaje sobre el uso del cinturón de seguridad: "Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros. Me salvó el cinto de seguridad, úsenlo siempre", enfatizó.El Audi TT en el que se movilizaba el trapero esta vez registra 10 infracciones por exceso de velocidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por un total de 177.537 pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires el vehículo posee una multa de 43.515 pesos, también por alta velocidad.Kaleb Di Masi es un cantante de trap que posee más de 870 mil seguidores en la red social Instagram, donde en una publicación de hace 81 semanas posteó una foto con el Audi TT involucrado en el hecho con la leyenda: "Les presento a mi nuevo bebé".