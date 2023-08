Grabois cree que cuanto mejor le vaya a su lista habrá un condicionamiento al ganador

Foto Víctor Carreira.

"No estamos de acuerdo en la orientación general (de un eventual gobierno de Massa) pero eso no quiere decir que no vamos a disputar al interior del Estado" Juan Grabois

El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois afirmó este lunes queen las PASO del 13 de agostoy valoró a los medios comunitarios como "parte de la ancha avenida de la economía popular".Así lo expresó al encabezar unde ese sector en la fábrica recuperada Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas (IMPA)., manifestó Grabois durante su participación en unaen el estudio de televisión del canal alternativo Barricada TV, que transmite desde IMPA, ubicada en el barrio porteño de Almagro.En la recta final de las PASO del 13 de agosto, el referente deldialogó sobre la función de los medios comunitarios, el derecho a la comunicación y las políticas públicas que implementaría en esa área de resultar electo.El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reiteró que, pero aclaró que eso "no significa que ningún compañero vaya a integrar la estatalidad".También repitió que,y adelantó que si a su lista le "va muy bien queda un piso armado".En el caso de que el resultado sea desfavorable, manifestó que"No estamos de acuerdo en la orientación general (de un eventual gobierno de Massa) pero eso no quiere decir que no vamos a disputar al interior del Estado", agregó.Consultado por Télam, el precandidato afirmó que, y aunque prefirió no decirla, adelantó: "Voy palpando una minoría intensa fuerte que está bancando la parada".En cuanto a la temática de comunicación, consideró a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comoy valoró que se haya construido "de abajo hacia arriba"."Otro motivo (a favor de la ley) es la cuestión de lo tripartito: el sector público, sector privado y sector comunitario", aludió a la ley que marcaba la división del espectro radioeléctrico entre esas partes y, dijo.Grabois consideró a los medios comunitarios como "parte de la ancha avenida de la economía popular", yDefinió a ese tipo de medio comoque genera acceso a "un mundo desconocido" para un "montón de pibes""A los medios concentrados los arruinó. Chau pauta, se acabó. Y chau exenciones impositivas", prometió en el caso de llegar a la Casa Rosada y criticó que "los medios concentrados no pagan IVA".También propuso trabajar para "dejar en salvaguarda la libertad de opinión" y ejemplificó que "'si Clarín dice Grabois es un chorro', no tengo problema" porque los políticos tienen que "bancársela" frente a los discursos en su contra.Sobre la función de los medios públicos, valoró la "capacidad de masificación de una serie de principios generales, humanistas o constitucionales, que pueden tener un impacto federal amplio como contranarrativa frente a la deshumanización" y evaluó que "eso tiene que ser una política de Estado".La dirigente del Frente Patria Grande y fundadora de Barricada TV,, recopiló las propuestas en el área de comunicación del precandidato que incluyen la derogación del Decreto 267 (dejó sin efecto artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital) firmado por el expresidente Mauricio Macri; políticas que contemplen la fusión mediática de Telecom y Cablevisión; y la concepción de la comunicación como un derecho humano que habilita el cumplimiento de otros.La también subdirectora de Proyectos Especiales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) propuso el cumplimiento del Decreto 690 (declaró el acceso a Internet, telefonía móvil y cable como servicios públicos esenciales) con la implementación de la tarifa social que contemplaba y la regulación de plataformas de streaming, entre otras.