Condenaron a una mujer policía por matar a balazos a un vecino que abusó de ella y sus hermanas

Una mujer policía fue condenada a 10 años y 8 meses de cárcel por matar de dos balazos a un vecino que había abusado de sus hermanas menores de edad, en 2021, en la localidad bonaerense de Gutiérrez, y también de ella cuando era una infante, informaron este lunes fuentes judiciales.La pena fue acordada en un juicio abreviado a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes y recayó sobre N. C. (28), quien cumplirá la sentencia por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" con prisión domiciliaria por ser madre de una niña menor de 5 años.recordó la madre de N.C. que esta le dijo el 22 de junio de 2021 al enterarse los abusos sufridos por sus hermanas menores.La mujer policía declaró que ese día, mientras limpiaba su casa, ubicada en los fondos de la casa de su madre, en la localidad de Gutiérrez, partido de Berazategui,, por lo que fue hasta lo de su mamá para ver qué pasaba.En esas circunstancias,"Ahi mi mente explotó y me agarró un fuerte dolor en el pecho y una angustia... tenía mucho dolor en el pecho y en ese momento(el mismo "tío")", declaró la policía.Según la efectivo,y le decía que la iba a matar a ella y a su madre."Salgo de la pieza de mi mamá y salgo corriendo a mi casa, agarro el encendedor, el alcohol, porque, porque sabía que él no tenía otro lugar para vivir y él se iba a ir. Que siempre me amenazó, por eso llevé el arma, me la puse en la cintura y salí corriendo y en veinte segundos estaba ahi", relató sobre el momento del crimen.Al llegar a la casa del vecino, éste no estaba y empezó a rociar la casilla con alcohol y luego la prendió fuego, pero antes de alejarse del lugar se encontró con el abusador."Empecé a temblar,, precisamente dos o tres no recuerdo, y él huye y yo salgo corriendo atrás. Él se cae, intento levantarlo, veo sangre en la cabeza y estaba todo oscuro, porque no había luminarias", declaró la joven.Según las fuentes, el vecino baleado, identificado como Lucio Larramendi, murió en el lugar y al llegar la policía, alertada por testigos, la efectivo entregó su arma reglamentaria y quedó detenida.Si bien la defensa de la mujer planteó que, el juez Gustavo Farina sostuvo en el fallo que ese hecho "carece de apoyatura", por lo que, aunque sí valoró que la mujer tiene una hija menor de 5 años, por lo que la pena podrá cumplirla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.