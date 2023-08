Massa: "Ojalá el 11 de diciembre estemos juntos pensando en el futuro desde la Casa de Gobierno" VER VIDEO

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó este lunes que no le "tiembla el pulso para defender la mejora del ingreso" porque "cuanto mejor están nuestros trabajadores, más crece la economía", y expresó que "ojalá el 11 de diciembre estemos juntos pensando en el futuro desde la Casa de Gobierno".en la sede de Foetra, en un encuentro con trabajadores de la CTA.Y llamó a. Cuanto mejor están nuestros trabajadores, más crece la economía y mejor funciona nuestro sistema en términos de desarrollo económico", añadió desde el escenario, acompañado por dirigentes sindicales y legisladores oficialistas.Y admitió, ""Quiero pedirles que estos días vayan casa por casa, en el lugar de trabajo y le digan a los compañeros que lo que hicimos, lo hicimos juntos y lo que falta también lo vamos a hacer juntos. Invitemos a todos para adelante, Argentina sale para adelante, nunca para atrás", aseveró el ministro de Economía.Y expresó:También, que "debate el programa de medicamentos gratuitos para jubilados y los bonos que por arriba de la jubilación mínima se va asignando para sostener el ingreso".subrayó.Y continuó:, enumeró.En tanto, su compañero de fórmula y jefe de Gabinete nacional,"La oposición tiene el mismo plan de siempre: van a devaluar, para eso tienen que endeudarse, van a privatizar, precarizar las relaciones laborales, harán una apertura indiscriminada de importaciones y destruirán el tejido social. No es ninguna cosa nueva", afirmó el precandidato a vicepresidente de UxP.Por su parte, el diputado nacional y secretario general de la CTA,Eso los grupos empresarios no lo soportan, sueñan con volver a un país preperonista, un país donde había mucha riqueza pero donde el peón de campo no tenía derechos".Sobre las propuestas de campaña de la oposición, señaló que "hacen campaña para ver quién va a cerrar más ministerios, que van a usar dinamita para hacer volar al Estado" y recordó que "cuando vino la pandemia, el ministerio de Salud no existía, lo tuvimos que recuperar nosotros".Y expresó que "necesitamos que Sergio Massa el próximo lunes en la tapa de los diarios aparezca como el candidato más votado. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por todo el país para decirles que no es lo mismo un país donde tengamos que vivir de rodillas y sentir vergüenza de ser un laburante, a sentir la dignidad de que te respeten como trabajador".Asimismo, el secretario general del sindicato de telecomunicaciones Foetra, Claudio Marin, consideró que "si algo queda claro es que el movimiento obrero organizado de ninguna manera tiene neutalidad. Somos prácticamente la única fuerza que puede oponerse al avance de los intereses multinacionales y quienes saben acumular a costa del sufrimiento del pueblo".denunció.Finalmente, la senadora nacional y precandidata a diputada por la provincia de buenos aires, Maria Raigada, indicó que "este es un acto de defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras". "Tenemos que romper con esa idea de que todo es lo mismo. Es mentira, o avanzan los derechos o avanza la derecha", completó.Estaban también presentes en el evento la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi; el secretario general de Sipreba, Agustin Lecchi; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; los el diputados nacionales Eduardo Valdés, Vanesa Siley y Daniel Gollan; Francisco Dos Reis, referente Pyme; el exministro de Agricultura, Julián Dominguez; la ministra de Trabajo nacional Raquel "Kelly" Olmos, entre otros.donde anunció una serie de medidas de apoyo a las pymes industriales exportadoras, entre las que se destacó el destino de $ 19.000 millones para Aportes No Reembolsables (ARN) y una línea de crédito con tasas subsidiadas en pesos para la exportación de pymes industriales, que además serán financiadas con tasas subsidiadas en pesos de 35 puntos porcentuales y del 4% en dólares.Luego, el ministro aseguró que quiere ser "el Presidente que le dé al hijo de cada laburante argentino la oportunidad de ir a la universidad" y le pidió a la sociedad que el próximo domingo vote "en defensa del sistema universitario" y le diga "no" a quienes "quieren ajustar la educación".En el denominado Encuentro con las Universidades Nacionales, realizado en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Massa reivindicó la idea de una "movilidad social ascendente" para que "el hijo de un trabajador, de un desocupado, de cualquier productor, empresario o comerciante, nazca en el lugar que nazca, tenga la oportunidad de llegar a la universidad".Esta noche asistía, junto a Rossi, a un acto con personalidades de la cultura en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen 1934, del barrio de Balvanera, en una cita convocada como "Encuentro de la Cultura y el Pensamiento Nacional".