La fiscalía pidió condenas para 40 imputados por los ataques del 8 de enero

Bolsonaro apeló la inhabilitación que le impuso el Tribunal Electoral de Brasil

La defensa legal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro apeló este lunes la inhabilitación para postularse a cargos electivos por ocho años que le impuso el Tribunal Superior Electoral (TSE), informó la prensa local.



Los abogados alegaron que en la causa no debió incluirse el borrador de un decreto hallado en el domicilio del exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, con el que supuestamente se pretendía alterar las elecciones de 2022.



La apelación sostuvo además que a Bolsonaro no se le garantizó el derecho a la defensa plena, con el argumento de que las cuestiones procesales que presentó durante el juicio no fueron debidamente analizadas.



De no ser concedida por el TSE, la apelación puede llegar por la vía del recurso extraordinario al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), según el portal de noticias G1, del grupo de medios Globo.



El 30 de junio pasado, el TSE inhabilitó a Bolsonaro para postularse a cargos electivos hasta 2030, por entender que cometió abuso del poder del Estado y divulgó mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral brasileño mientras era el presidente de la república.



Al margen de esta causa, Bolsonaro tiene pendientes otros 15 procesos en el TSE, según la agencia de noticias Europa Press.