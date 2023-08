Un documental muestra el desempeño laboral trans en los medios de transporte

"Cuca" conduce un colectivo de la línea 86 desde 1977 y desde el 2007 lo hace como travesti / Foto: Prensa.

Nicole Peralta, de la línea Belgrano sur de Trenes Argentinos / Foto: Prensa.

Van Commiso maneja un camión / Foto: Prensa.

Elizabeth Rodríguez conduce un camión de transporte de cargas / Foto: Prensa.

Les Trabajadores del Trans-porte / Canal UBA Investigación Youtube VER VIDEO

El corto documental “Les trabajadores del TRANS-porte. Moviéndose por la igualdad”, que visibiliza la realidad de las personas LGBTQ+ en los medios de transporte de la región metropolitana de Buenos Aires, disponible en You Tube, es, para las directoras e investigadoras, “un insumo para el debate y la reflexión social sobre las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad”.Las investigadores contaron a Télam que la idea surgió a partir de un relevamiento sobre problemáticas en relación a la calidad del transporte de la región metropolitana de Buenos Aires y notaron “la fuerte sobrrepresentación de varones”, lo que las llevó a profundizar sobre la composición social del sector y comenzaron a pedir datos a distintas empresas estatales y organismos públicos.“Notamos que contaba con un sesgo en términos binarios (varón/mujer). Sin embargo, pudimos avanzar en responder dos preguntas muy sencillas: ¿cuántas son las mujeres que trabajan en el transporte? y ¿a qué tareas se dedican? Como resultado construimos el primer informe sectorial sobre la participación de las mujeres en el sector transporte, que da cuenta de la alta masculinización de la actividad.El dato relevante es que apenas el 8% de los empleos, tomando en cuenta ferrocarriles de superficie, subterráneos, autotransporte de pasajeros y el sector aerocomercial, son ocupados por mujeres”, revelan Pérez y Hernández.Con el interés de difundir esa investigación, en el marco del, las investigadoras encontraron en el corto documental un buen modo de hacerlo porque permite “una mayor circulación del conocimiento. Por otro lado, al ser de acceso abierto, sumaba un insumo para el debate y la reflexión social sobre las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad”.Luego de la sanción de la, Pérez y Hernández iniciaron el camino para ver qué pasaba en el sector con esta nueva legislación.Así, en el corto documental están, que maneja una camión,, trabajador del subte desde 2018,de la línea Belgrano sur de Trenes Argentinos desde hace casi dos años, y, que conduce un colectivo de la línea 86 desde 1977 y a partir de 2007 lo hace como travesti.“Tomamos la decisión editorial de buscar personas del colectivo LGTBIQ+ con trayectorias disímiles en el sector, tanto a nivel de sus biografías como en su participación en distintos subsectores” para que “puedan narrar sus trayectorias de vida y laborales, el modo como llegaron al sector, cómo es su experiencia laboral cotidiana, qué tipo de exclusiones sufren o no, a qué barreras se enfrentan y cuál o cuáles son sus expectativas respecto a la inclusión de diversidades en el sector, para los próximos años”.En ese sentido, Pérez y Hernández coinciden en que más allá de lo que refleja el documental y la posibilidad que permitió la Ley de Cupo Laboral Trans, “pero no es sinónimo de permanencia y crecimiento en el mercado de trabajo o el acceso a otro tipo de puestos. La reproducción de los estereotipos de género limita que estas personas logren ganar terreno en aquellas ocupaciones que continúan bajo dominación masculina. El rasgo dominante es que mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ acceden a los puestos de menor calificación y remuneración”.Con la producción de Lucía Aráoz de Cea, la realización de Martín Satelier y Joaquín Camaño, la música es una producción especial de la narradora musical DiDi Giovanni inspirada en las historias de las personas protagonistas y usando sonidos autóctonos reales como instrumentos y ambientaciones urbanas.