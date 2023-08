Llega el 9° Festival de Circo para apreciar una disciplina que "es una forma de vida"

La magia del circo puesta a prueba en una competencia internacional / Foto: Claudio Fanchi

La carpa del Circo Rodas, instalada en el partido bonaerense de La Matanza, será, este miércoles, sede del, mezcla de espectáculo y concurso que reunirá a artistas locales y de otros países que serán evaluados por un jurado internacional para “así mostrar al público el que va a ser uno de los mejores actos que pueden verse en el país”, según anunció, quinta generación de artistas circenses y uno de los organizadores de la velada., destacó López durante una entrevista con Télam.Formado en una familia de circo, primo dey dueño de, indica que la velada del festival en el predio enclavado en la intersección de las avenidas Crovara y General Paz,, asegura López sobre una actividad que en el país reconoce actualmente 55 diferentes circos.Buena parte de esos elencos (que conforman) dirán presente el miércoles, desde las 20, en el Rodas para ser parte del 9° Festival Internacional de Circo.Entre las figuras planetarias que dirán presentes esa noche se anuncian, entre más, el chileno(uno de los payasos hispanos más reconocidos internacionalmente, propietario del Circo de Pastelito y Tachuela Chico) y el trapecista argentino Luis Poema, quien integra el Circus Circus Hotel and Casino de Las Vegas.Como jurados dirán presentes, propietario de Circo Hermanos Vázquez y Flip Circus, ambos de Estados Unidos, y jurado en el 45° Festival Internacional de Circo realizado en Montecarlo en enero pasado;, Gerente General del Circo Atayde Hermanos de México con 135 años de actividad y secretaria de gobierno como Coordinadora del Semillero Nacional de Circo;director del Reder Circus en Brasil; y, dueño del Circus Vargas en Estados Unidos.Ese cuerpo de personas especializadas premiará la mejor actuación de la noche tomando en cuenta parámetros como la dificultad, arte escénico y vestuario., agregó López acerca del encuentro cuyas entradas se encuentran a la venta por medio de www.passline y que tendrá la dirección general dequien supo ser trapecista del espectáculo “Circo Alegría” del Cirque du Soleil.-Gracias a Dios hoy el circo está muy bien posicionado y es de los mejores de Sudamérica gracias a la vara muy alta puesta por Flavio Mendoza con el Circo Ánima, el Circo Servian, el Circo Rodas y Cirque XXI que son circos importantes, de una gran envergadura donde que actualmente pueden competir a nivel estructura y espectáculo con distintos circos del mundo por eso que también obviamente nos empiezan a visitar gente de otros lados porque porque empezamos a hacer un centro de atracción para todos.El circo siempre fue mutando a lo largo de los años, de una historia que arranca hace 200 años con circo-teatro, después vino el circo con animales con el que Argentina fue potencia en los años 70 y 80 y por eso los empresarios del exterior siempre vinieron a buscar artistas argentinos como la hecho el Cirque du Solei y lo sigue haciendo, como en el caso de “Bazzar” con la acróbata Josefina Oriozabala.-A partir del 2007-2008 volvimos a darle esta vuelta de tuerca impuesta por el Cirque du Soleil e implementamos ese estilo de espectáculo un poco más acrobático, un poco más en conjunto con lo que es la danza, la música, la puesta en escena, la iluminación, tratando de brindar un tipo de show que ha vuelto a acercar al público. Nos hemos aggiornado y festivales como el del miércoles próximo también incentivan a la nueva generaciones a mejorar sus actos, a tratar de brindar la mejor destreza física.- La verdad que no hay en el país una especialidad como sucede con los payasos en Chile o los malabaristas de alambre tenso en Colombia. Tal vez hoy no tenemos tantos trapecistas que hagan el trapecio a vuelo, pero sí tenemos los que hacen trapecio sencillo -de una sola persona- y son de los mejores de Sudamérica.-El circo también está teniendo un vuelco desde hace unos cuantos años con la Escuela de Circo Criollo de los hermanos Videla (fundada en 1989) que generó una movida circense que no la teníamos en cuenta por la cantidad de chicos y chicas que quisieron aprender estas disciplinas y hoy por hoy hay actos de circo implementados en en eventos, en obras de teatro y se ha abierto mucho más el panorama.-El lugar más irregular para trabajar hoy en Argentina es la Ciudad de Buenos Aires debido a las reglamentaciones y a algunas pequeñas trabas, pero después nos movemos por distintas ciudades siguiendo una tradición itinerante.-Como casi toda la gente de circo, pisé el escenario mal, bien o regular desde los tres cuatro años. Primero siendo niño con una naricita de payaso para perderle el miedo al escenario jugando un rato ante el público y así arranqué. Hice de payaso, de trapecista y de acróbata en cama elástica pero tuve un accidente a los 15 años y ahí se me desvió un poco la carrera y me dediqué a esto, a crear un circo.-Aunque estemos peleando contra las redes sociales, las plataformas y las nuevas tecnologías, siento que el circo es el único espectáculo que todavía puede reunir a la familia y emocionar por igual a tres o cuatro generaciones.