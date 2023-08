Mensaje de Alak a los platenses: "No nos conformemos, podemos vivir mejor"

Julio Alak sostuvo que La Plata "ahora es una ciudad venida a menos" / Foto Eva Cabrera.

El cierre de campaña del candidato de UxP contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof / Foto Eva Cabrera.

El ministro de Justicia bonaerense y precandidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria (UxP),y dijo que la capital provincial "merece que se piense en grande".Alak, quien cerró su campaña en La Plata con un acto que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof , publicó en su cuenta oficial de Twitter un video en el que recuerda a los platenses su gestión de gobierno al frente de la capital bonaerense."Pensemos en grande. En La Plata hacíamos cada vez más avenidas, más parques, más industrias, más teatros", recuerda el spot, y destaca que "ahora es una ciudad venida a menos"."No nos conformemos. Nuestra ciudad merece que pensemos en grande", concluye Alak en el video.Kicillof, en el acto realizado el domingo, aludió a la gestión de Alak como intendente de La Plata durante cuatro períodos y confió que con él nuevamente la ciudad se convertirá "en un motor productivo e industrial de nuestra Provincia"."La Provincia no es fácil de manejar y lo hacemos con los 135 municipios, aunque no pensemos igual, pero (el actual intendente Julio) Garro (JxC) nunca se acercó con un solo proyecto", apuntó.Y Alak remarcó que "hay platenses que están aislados, sin asfalto, sin luz. No queremos un municipio de puertas cerradas, que les mienta a los platenses, que solo sea marketing. Tenemos la necesidad de integrarnos con nuestros vecinos de Berisso y Ensenada. Debemos integrar los barrios sin voz. Me duele ver a La Plata así".