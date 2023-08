Entre lo relevante y lo "cringe": las campañas en TikTok destinadas al votante sub-30

Estrategias de Milei y la izquierda: instalar polémicas, amplificar candidatos y crear comunidad

El precandidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es quien presenta menos variaciones en su perfil de TikTok, con mensajes en los que prevalecen las respuestas sobre algún tema de agenda y videos que plantean simplemente propuestas electorales o que muestran al economista ultraliberal en recorridas junto a simpatizantes.



Esa apuesta por la no innovación responde, según planteó el especialista en redes sociales Nicolás Canedo, a que el postulante "tiene muchas otras cuentas de TikTok que le responden más o menos orgánicamente formando una cibermilitancia muy afianzada".



Pero, agregó Canedo, Milei cuenta además con 'influencers' afines a su pensamiento que generan contenido a su favor, promueven polémica y encuentran eco con discursos negacionistas.



Sobre el tipo de intervención en TikTok propuesto por Milei, el investigador y docente de semiótica en la UBA destacó que más allá de no estar de acuerdo con la plataforma política del economista su estrategia de campaña en redes "logra de alguna manera torcer la conversación en su favor".



"Eso se logra mejor no relegando todo solo en una cuenta oficial sino creando un colectivo que esté replicando tu mensaje y tus valores en las redes sociales", amplió.



Desde la izquierda, los presidenciables que competirán este domingo en las PASO del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U), Myriam Bregman (PTS-IS) y Gabriel Solano (PO-MST), coinciden en una estrategia consistente en videos editados con tramos de entrevistas en distintos medios y caminatas por distintos barrios.



Lo que los diferencia de las otras internas es que ambos muestran en TikTok su presencia en luchas populares, como por ejemplo durante las protestas y represión en Jujuy o mientras acompañan reclamos sindicales junto a gremios docentes y los metrodelegados del subte.



"Históricamente, por su condición más marginal no solo en lo político sino también en los presupuestario, las propuestas de campaña de la izquierda han incurrido en en tácticas muy creativas", apuntó Canedo.



"Grabois y la Izquierda presentan candidatos que denuncian que vivimos una situación de crisis desfavorable para la mayoría de la gente", agregó, por lo que en su opinión "hacen bien en no plegarse a consignas humorísticas o temas muy lúdicos con las que pueda correrse el riesgo de parecer que están pelotudeando cuando todo el mundo sufre".



Como concepto general, añadió Canedo, "las tendencias no son ni buenas ni malas, uno tiene que saber si 'subirse' a cierta tendencia sirve para potenciar tu mensaje".



Y reiteró que, más allá de la visibilidad que pueda alcanzar un candidato en TikTok, "si no se tiene una buena estrategia de comunicación definida y consistente con la estrategia política muy probablemente se cometan errores", tales como la inadecuación al lenguaje o soporte, lo que, reiteró, "produce cringe".



Canedo se muestra en desacuerdo con el postulado que reivindican ciertos expertos en campañas electorales, "sobre que la gente no quiere que los políticos parezcan políticos", y que desde esa premisa recomiendan estrategias electorales que los presentan como personas cercanas, descontracturadas y comunes.



"Creo que la gente quiere políticos serios, no con cara seria o hablando de cosas aburridas, sino que transmitan confianza en que pueden hacerse cargo de los temas que nos preocupan", concluyó el especialista.