Petro: "Si mañana hubiera elecciones volvería a ganar"

De acuerdo con el fiscal, Nicolás Petro confesó presuntos ingresos irregulares por parte de Samuel Santander Lopesierra, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico entre 2003 y 2021 y de un hijo de Alfonso "el turco" Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, consignó la agencia de noticias AFP.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, completó este lunessi este fin de semana se llevaran a cabo otra vez las elecciones.“Eso no es la mayoría del Congreso, ni la mayoría de los partidos, ni la mayoría de los medios, ni la mayoría de la sociedad colombiana. Acaba de salir una encuesta que dice que el 80% de la sociedad colombiana quiere que esto salga bien”, dijo Petro, informó le medio local La República.Pese al escándalo que estalló esta última semana por las denuncias de supuesta financiación ilegal de su campaña de 2022 en la que está implicado su hijo, Nicolás Petro,quieren que su mandato salga bien.Incluso, manifestó que el pueblo quiere las reformas y que volvería a ser elegido si este fin de semana se llevaran a cabo otra vez las elecciones.Petro señaló que se trata de “una encuesta muy importante". "Tenemos", señaló.El mandatario insistió en que "el país quiere que esto salga bien, y para que salga bien tiene que haber un acuerdo nacional, un avance en la paz, que está ligado. Las reformas las va a exigir el pueblo”.De esta manera, Petro se refirió a la reforma política, junto a la tributaria y el proyecto de Paz Total,que el año pasado ingresaron al Congreso.Mientras que las dos últimas había logrado sancionarlas, la primera fue retirada en marzo de este año debido a las modificaciones impuestas por el Legislativo.La última semana, Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, reconoció ante la Fiscalía General de la Nación queTras aceptar la semana pasada un acuerdo de colaboración con la justicia, el hijo del presidente reveló que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió entró a la campaña electoral de 2022.Sin embargo, aseguró que su padre. El presidente, además, insistió en que "no recibió dinero alguno de carácter ilícito"."Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos", indicó este fin de semana Petro en un tuit y reiteró que "respetará" y "no presionará" a los funcionarios judiciales que intervienen en el caso que se metió de lleno en la política del país."La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses,", apuntó el presidente.