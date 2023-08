Prescribió la causa del triple crimen de Rodríguez sin que esté identificado el ideólogo

"Quisiera abrazarlo, decirle que lo amo y preguntarle por qué se metió en esto", dice Diego Ferrón

El hermano de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez aseguró hoy, al cumplirse 15 años del asesinato, que desearía tener la posibilidad de abrazarlo, decirle que lo ama y preguntarle, sin juzgarlo, por qué se metió en el tráfico de la efedrina que le costó la vida.



"Lo que yo hoy, un 7 de agosto, recordando el aniversario, le diría a mi hermano, es por qué se metió en todo esto, y qué pasó", dijo a Télam Diego Ferrón.



"Quisiera tener un segundo para abrazarlo y decirle todo lo que lo amo y por qué se metió en esta historia que nos cambió la vida y nos generó tanto dolor, no haciéndolo culpable de nada, porque cada uno en la vida hace lo que puede, pero no llegó a contarme todo esto que le sucedió. Lo amo mucho por siempre", agregó.



El hermano explicó que el crimen de Damián le "cambió la vida en un cien por ciento, en todo, en el carácter, en las situaciones diarias, en un montón de cosas".



"Caes mucho en depresión. Pero bueno, hay que salir adelante porque uno tiene familia, hijos, más que nada, mi nieta, mi mamá, mi sobrina, son las personas que me impulsan a salir adelante, amigos de la vida que siempre están al lado", concluyó.