Las Cataratas del Iguazú recibieron al turista un millón de este año

Las Cataratas del Iguazú recibieron este martes al, lo que convierte al destino en uno de los más visitados del país, informaron fuentes oficiales.Los turistasque celebraron la dinámica del turismo que posiciona a Misiones.En ese marco, Pablo Mariano Barreto, junto a su familia, comentó a medios locales que no es la primera vez que visitan las Cataratas., destacó y aseguró que "es uno de los mejores lugares del país y por eso volvimos".Por su parte, el gobernador Herrera Ahuad alentó al turismo como una política de estado provincial y espera que este año sea un récord de visitantes que eligen a la tierra colorada como destino de viajes."Lo importante es la dinámica del turismo que está teniendo la provincia, no solo en Puerto Iguazú, en toda la provincia de Misiones, un turismo receptivo y ese es un poco el objetivo que nos hemos trazado, el objetivo pospandemia", comentó el mandatario, al tiempo que detalló todas las inversiones que se están haciendo en materia turística.Por otro lado, r"Misiones ha sido una de las provincias más beneficiada con el pre-viaje y la que más adeptos tiene de este programa. Para nosotros es muy importante", enfatizó.Por otro lado, el secretario de Turismo de Misiones, José María Arrúa, destacó el avance en materia de inversiones hoteleras, la ampliación de la oferta turística provincial y el despliegue que tendrá en septiembre la edición 43º de la Fiesta Nacional del Inmigrante.Arrúa resaltó en Télam Radio el "fortalecimiento" del sector turístico misionero y valoró que "se ha conseguido una oferta turística consolidada, no solamente enfocada en Iguazú, sino que, con epicentro en Iguazú, pero con un desarrollo en toda la provincia".Por otra parte, adelantó que el mes próximo habrá otra novedad para los turistas."Va a estar entrando un nuevo catamarán que va a hacer un recorrido entre Posadas e Iguazú ", precisó e indicó que "esto va a dar una dinámica también diferente a la oferta" porque los visitantes podrán viajar de un extremo al otro del río Paraná ida y vuelta.También Arrúa señaló que -de acuerdo con los números que manejan- el turista un millón llegó 20 casi días antes que el 2022."Estamos muy felices, el año pasado ese número lo habíamos logrado fines de agosto, así que estamos casi 20 antes de lo que fue el año pasado, lo cual nos indica que los números tendrán un repunte mucho más importante este año. Y puede que superemos el récord de 2019", indicó.El titular de Turismo manifestó que es "importante" la rentabilidad que tiene el sector en la provincia "a pesar de la cuestión inflacionaria"."Por eso también vamos a tener inversiones turísticas valuadas en 5, 6, millones de dólares de distintos emprendimientos, de centros de convenciones, de cadenas de hoteles como el Marriot, que también está en un avance de obra importante, más del 70% y otros hoteles más, que también son parte de toda la oferta turística que tiene la la provincia", comentó.Remarcó, por otra parte, que en la gestión prestan especial atención a nivelar el desarrollo de infraestructura con "el impacto ambiental", como base de la política turística.Dijo además que en la generación de "mayores comodidades y mayores servicios, se está planteando un segundo balcón en la zona de cataratas, en la zona de la Garganta (del Diablo)".Arrúa expuso también sobre los alcances de la nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional del Inmigrante, a la que definió como "insignia" provincial, una cita que tiene mucha identidad" con los antepasados."La provincia sin lugar a duda ha sido el epicentro también de los inmigrantes en esa búsqueda de un mundo mejor, de una nueva esperanza en esa época pos guerra de quienes vinieron llenos de expectativas, de esperanza, de fe", expresó.