Bariloche recibirá en agosto 1.038 vuelos, un 40% más que en el mismo mes de 2022

Durante agosto, llegarán al aerouerto barilochense un promerio de 34 vuelos diarios.

Bariloche alcanzará en agosto un nuevo récord, con la llegada al aeropuerto local Teniente Luis Candelaria deprogramados, un 40% más que los que arribaron en igual mes, el año pasado, informó el secretario de Turismo de la municipalidad de San Carlos de Bariloche,, así se ha consolidado por el movimiento aéreo que se registra durante todo el año y que se incrementa en las temporadas, tanto de verano como de invierno", sostuvo Burlon en declaraciones a Télam.Precisó que durante agosto,e, incluso, que julio.Esto se desprende del registro aéreo que incluye a todas las compañías comerciales que operan con San Carlos de Bariloche, tanto desde, como desde distintas ciudades del resto del país como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Viedma."Sin dudasy una de las líderes de Sudamérica. La cantidad de vuelos, las reservas hoteleras, las consultas por internet y el incremento en la demanda, nos han puesto en un lugar de privilegio. Esto es el resultado de las gestiones que se llevan adelante con todas las compañías aéreas y el trabajo promocional que se realiza, en conjunto con operadores, el gobierno nacional y el provincial"."Este éxito no es casual ni viene solo", consideró el secretario de Turismo de la ciudad cordillerana, que agregó quepara turismo y que "julio cerro con un promedio de 90 % de ocupación con picos del 95% en vacaciones de invierno" y un promedio de "32 vuelos diarios".dijo y explicó que "la temporada" en la ciudad "aun no termina" porque el turismo no sólo llega durante el receso de invierno, sino que "arranca a fines de junio y termina a fines de septiembre"."Somos uno de los pocos destinos que tienen esa particularidad en invierno", comentó y concluyó que si tiene que evaluar el resultado del mes de julio, fue "excelente"