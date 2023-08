Batakis: "Estamos en un camino en el que la inflación empieza a reducirse"

Foto: Prensa

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, dijo este lunes que Argentina transita uny que el año próximo habrá más dólares para controlarla, al tiempo que destacó la "firmeza" con la que el ministro de Economía, Sergio Massa, lleva adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Estamos en un sendero en el que la inflación empieza a reducirse pero es muy dificultoso;", afirmó Batakis en declaraciones a La Radio de Chaco.Sostuvo que "se han tomado medidas para tratar de no perder esa parte del ingreso que se pierde por inflación", entre las que mencionóy que "el ministro de Economía ha anunciado que está trabajando en un".La exministra de Economía recordó que "en la gestión de Juntos por el Cambio los salarios perdieron en promedio 20 puntos respecto de la inflación" y que aún "no pudimos recomponer esa pérdida salarial de la gestión anterior".", aseguró Batakis.Asimismo, dijo que el Banco Nación otorga líneas de crédito con "tasas de 49% cuando son proyectos estratégicos", porque sostuvo que "una de las formas para poder empezar a reducir esta inflación de forma sostenida tiene que ver con que nuestras provincias produzcan más"."Entendemos que impulsar la actividad productiva es un elemento que no solamente genera puestos de trabajo sino que nos va a hacer un aporte en materia de dólares y nos va a hacer un país más equitativo", remarcó la funcionaria.Por otra parte, se refirió a las negociaciones con el FMI y dijo que, porque remarcó que "quita elementos para que Argentina defina sus propias políticas públicas".Señaló que "el gasoducto Néstor Kirchner, que va a traer gas a todos los argentinos desde Vaca Muerta, el Fondo Monetario no quería que lo hiciéramos y ahí hubo una decisión y una voluntad política muy firme del ministro Massa"."El ministro Massa no estaba dispuesto a hacer el ajuste que quería el Fondo Monetario sobre la población argentina, eso es de destacar, la firmeza, la decisión con la que el ministro Massa se enfrenta a estas exigencias del Fondo Monetario, para que no sea en contra de la gente", concluyó Batakis.