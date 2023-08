Ecointensa: Crisis hídrica en Uruguay

Crisis hídrica en Uruguay VER VIDEO

Hace varios meses que Uruguay se encuentra atravesando una crisis hídrica que afecta a más del 60% de la población.Si bien la vida de todas las personas alcanzadas por la falta de agua se ve afectada, esta situación pone al descubierto las diferencias sociales, ya que mientras algunas personas pueden comprar botellas de agua en los supermercados, en los barrios populares de Montevideo muchos vecinos continúan tomando de la canilla, con valores de salinidad muy por encima de los recomendables.Pero, ¿cómo puede Uruguay, uno de los países con más reservas de agua, estar atravesando esta crisis? Científicos y ambientalistas de Uruguay aseguraron que esta crisis hídrica no es sólo consecuencia de la sequía producida por el cambio climático, sino también por el uso excesivo de agua para las actividades agroindustriales.Por ejemplo, la industria del arroz consume 4 veces más agua que la población, la celulosa 10 veces más, la soja 17 veces más y la ganadería 20 veces más.Por lo tanto, mientras muchas personas no tienen agua para tomar, todos los acuíferos del Uruguay están tomados por las 7 pasteras y hay al menos 486 embalses privados de distintos tamaños que desvían agua de ríos y arroyos para usos agropecuarios.Recientemente, un grupo de expertos de la ONU cuestionó el manejo de la crisis hídrica por parte del gobierno, y señaló que se debería priorizar el consumo de los hogares por sobre el de las empresas.Lo que está sucediendo en Uruguay no hace más que recordarnos que el agua vale más que todo y que es por eso que debemos defenderla.