"Massa logró la innovación de pagar al FMI en otra moneda para cuidar las reservas"

Giuliano afirmó que "la gestión del gobierno anterior, que hoy es la misma que quiere volver a gobernar, cerró 14 ramales (de ferrocarriles) y desconectaron a más de 100 localidades” / Foto: Eliana Obregón

Vecinos y vecinas de Santa Fe: en esta última semana de campaña, Sergio Massa tiene un mensaje para ustedes. pic.twitter.com/NrdaTa1Gdb — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) August 7, 2023

Dos modelos antagónicos

El titular de la cartera de Transporte, Diego Giuliano, destacó este lunes la decisión del ministro de Economía Sergio Massa de "pagar en otra moneda alpara cuidar las reservas" en dólares del Estado."Massa logró la innovación de pagar en otra moneda al Fondo Monetario Internacional para cuidar las reservas. Massa puso la condición más importante al FMI: se paga con crecimiento y desarrollo, y no se paga con pérdida de empleo ni enfriamiento de la economía. Para Massa el orden es la paz social, con crecimiento y mejorando el poder adquisitivo del salario", afirmó Giuliano a radio Nacional.El titular del área de Transporte señaló que“Del otro lado están los mismos que estuvieron en la Alianza y en el gobierno de (Mauricio) Macri. Nuestro candidato hace lo que dice. Y se hizo cargo de la economía con una visión integradora. Es quien toma todas las variables del momento, se sobrepone a la sequía, al endeudamiento del Gobierno anterior, y hace acuerdos, convoca a todos los sectores. Massa es lo que la Argentina necesita para el futuro", argumentó Giuliano.Señaló que en las próximas elecciones se deciden cuestiones muy importantes para el país”, y puntualizó que “hay modelos muy antagónicos”.“Estamos los que queremos seguir del lado de la producción, que tenga una posición en el mundo, capacidad de desarrollo con el litio, con Vaca Muerta. Y hay otros que ya estuvieron en la Alianza, en el gobierno de Macri, los hemos visto, hay que recordar solamente, era una Argentina que fue al Fondo y que nos hundió cada vez más. Massa es otra cosa", aseguró el ministro sobre el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP).Afirmó que, destacó el titular de Transporte, quien subrayó que “la ciudad de Buenos Aires no tiene un plan en transporte. Engancharon sus líneas de colectivo que circulan solo por su territorio al gobierno federal, eso está mal, no es razonable".