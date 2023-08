Jorge Macri le respondió a Lousteau, quien lo acusó de "copiar" sus propuestas de campaña. Foto: Florencia Downes

El precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri. Foto: Florencia Downes

El precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, aseguró este que si es electo como reemplazante de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires buscará mantener "lo que está bien" pero, en las que competirá con Martín Lousteau dentro de Juntos por el Cambio (JxC), "lleno de emociones y con la alegría de saber que uno viene trabajando bien, tratando de llevar las propuestas, las posturas, aprendiendo un montón, logrando mucho acompañamiento y apoyo"."He estado ya en varias elecciones, pero esta es la más grande por la que me toca competir en nombre propio. Así que hay como una cosa así de mayor exposición, de ansiedad, de ganas, de hacerlo bien",, quien en recientes declaraciones públicas afirmó que Jorge Macri "copia" algunas de sus propuestas, minimizó el hecho y"Yo soy parte de un equipo que tiene un montón de propuestas, que viene transformando y gobernando esta ciudad hace 16 años y hoy me toca encarnar un desafío muy grande, que es plantear una gestión que cuide lo que está bien, pero que también tenga la capacidad de poner en crisis lo que está mal, lo que hay que cambiar", remarcó.Indicó al respecto que tras 16 años de JxC"El Código de Desarrollo Urbano es para mí uno de los aspectos más sensibles hoy en la Ciudad y que necesita una revisión importante. Y después hay cosas que tienen que ver con profundizar más en el tema de seguridad o educación, Algunas ideas nuevas en salud. Eso es lo que traigo a la Ciudad", subrayó Jorge Macri.Consideró que de lo mejor que emerge de estos 16 años de gestión "es habernos desafiado siempre a ir superándonos, a no dormirnos en los laureles, a no vivir de los éxitos del pasado"., consignó., pero dijo que "no tiene que ver con no haber querido hacerlo, tiene que ver con encontrar los motores de desarrollo y crecimiento en las ciudades"."Siempre ocurre que se desarrolla más rápido ahí donde está el privado que más impulsa, lo que resulta a veces más fácil, más natural. Creo que tenemos que encontrar motores de desarrollo al sur", expresó.Jorge Macri opinó asimismo que tras las PASO las diferentes líneas de JxC estarán unidas "de la misma manera que estuvimos juntos estos cuatro años que no fue desde el éxito, porque nos tocó perder en el '19, y aun así sostuvimos la unidad y nos superamos y ampliamos y tuvimos la capacidad de de administrar tensiones con muchos candidatos que compitieron en distintos lugares".