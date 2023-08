El cambio climático debilita plantas y árboles y la migración masiva de insectos elimina especies

Especialistas coincidieron en que la variación de la temperatura altera el desarrollo normal de los tallos y las hojas de los arbustos en las ciudades. Foto: AFP

Los efectos del cambio climático, con sequías y variaciones de temperaturas excepcionales como el caso del "veranito" que se vivió la semana pasada en gran parte del país en pleno invierno,, lo que las debilita y genera mortandad de especies vegetales en ciudades y, de forma masiva, en bosques, según coincidieron especialistas agrónomos."La temperatura afecta el crecimiento de las plantas, con climas más cálidos en pleno invierno, como estos que pasaron, van a estar todavía dentro del crecimiento normal, pero van a crecer un poco más rápido, la forma de la planta va a cambiar y las funciones de sus órganos también",Casal, que también es investigador del Conicet en el Instituto Leloir y en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA),A su vez,, necesiten más agua y al haber sequía, "puede traer problemas a futuro con los cultivos también, porque las plantaciones de verano dependen de la humedad que permanece en la tierra desde el invierno y éste ya fue el tercer año seguido de La Niña, además de que tienen menos tiempo para acumular recursos y nutrientes con hojas de menor tamaño"., señaló el agrónomo., en las que algunas lo hacen más rápido y mueren con los cambios repentinos de temperatura, según detalló el especialista.En este mismo sentidomientras participaba de un congreso sobre los efectos del cambio climático y el accionar humano en el Amazonas, en Brasil."El principal efecto de los cambios de temperatura es la disrupción entre las plantas y los organismos que las consumen, que son insectos herbívoros o patógenos, quienes históricamente estuvieron en equilibrio, pero con esta variabilidad térmica, las plantas se debilitan y están en desventaja y en algunos casos, se mueren", señaló el ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en el IFEVA.sobre los bosques."Es preocupante lo que sucede en los bosques de coníferas, sobre todo en el hemisferio norte, porque se está produciendo una masiva mortalidad de árboles, causada por insectos herbívoros, que se incrementa con las altas temperaturas ya que se dispersan a zonas donde no incursionaban porque eran más frías", advirtió Ballaré tras mencionar que esos datos fueron parte de la investigación citada.A su vez,, situación que se acentúa en ecosistemas forestales y boscosos."Se están perdiendo muchos árboles en bosques, de a 10 hectáreas; el mejor caso documentado es el de pinos y coníferas que, con los ataques masivos de escarabajos de cortezas, mueren especies vegetales en un nivel extremo que antes no había sucedido", detalló el investigador quien advirtió que "lo que sucede en el hemisferio norte debería ser un llamado de atención".En tanto,"Los eventos extremos de temperatura van a suceder cada vez más a menudo, la temperatura en la Ciudad subió lo mismo que en el mundo y en las ciudades se notan más las consecuencias, porque la contaminación ambiental es más grande y el calor también, por eso las plantas que viven en las ciudades son sobrevivientes, viven menos que en los bosques", explicó a Télam Barreiro, magister en Gestión del Ambiente.Con el incremento de la temperatura cambia la fenología de las plantas, es decir,, indicó, aunque aclaró que dos días de altas temperaturas no "las despierta" pero si fuesen 15, afectaría su ciclo."Con varios años sin lluvia, la planta adelanta la floración y pierde fuerza y la segunda consecuencia es la migración de plagas, pero esto está sucediendo desde hace 10 años", señaló la especialista.Barreiro ejemplificó con algunos de los insectos que migraron desde la región mesopotámica y bajaron al sur de las provincias de Santa Fe, Córdoba y el conurbano bonaerense."Por ejemplo, la chinche del jacarandá es una plaga que apareció en la provincia de Corrientes, luego en Entre Ríos hasta que apareció en la provincia de Buenos Aires y su aparición, a la larga, produce mortalidad de árboles y plantas", advirtió.Según comentó,, tomados del Servicio Meteorológico Nacional, y se analizan cómo van variando."Tenemos observaciones fenológicas de 5 años, pero para tener alguna respuesta concluyente con datos deberíamos tener 20 años de investigación y la información respecto a lo que sucede en otras regiones la obtenemos a través del contacto con otros colegas, como biólogos o entomólogos de la Universidad del Nordeste, para la identificación de plagas, áreas degradas o restauradas", indicó Barreiro tras asegurar que "haría falta más investigación y ciencia aplicada sobre el tema".