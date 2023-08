"La transparencia no se pone en los carteles de campaña, se escribe en las leyes"

Foto: Piren Ptasik.

Foto: Prensa

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, señaló que "el gobierno cometió un error" al no presentar "el estado de situación que dejó la deuda que contrajo el macrismo", en referencia al préstamo que la gestión de Juntos por el Cambio tomó del Fondo Monetario Internacional en 2018, y aseguró que, sino en "leyes".. Creo que no hubo gimnasia para contar el estado de situación que nos dejó", consideró Massa en una entrevista para el canal de YouTube El método Rebord que se transmitió este domingo.En ese sentido, marcó: ", que no están ni en rutas, ni hospitales, ni escuelas, nada. El mayor préstamo del FMI, más que a Ucrania para la guerra.”.También recordó que el exmandatario opositor se "enojó" porque "prohibimos que los familiares puedan blanquear dentro de la Ley de Blanqueo, un artículo que propone Felipe Solá", en junio de 2016.Massa reveló que Mauricio Macri le pidió que retire el artículo que excluía del blanqueo a familiares de funcionarios porque "tenía el lio de los Panamá" Papers y cuando el entonces diputado nacional dijo que no, Macri "lo tomó personal"., subrayó el ministro.Y recordó que durante su gestión en el gobierno nacional, Macri "después sacó un decreto que contradecía la ley para autorizar a los familiares a entrar al blanqueo".En esa línea, Massa afirmó que un nuevo gobierno de la alianza opositora ", porque ellos plantean volver a pedirle plata al FMI, con ellos perdimos 13 mil pymes"."La oposición cree que las becas universitarias son gastos. Para nosotros es promover la ascensión social. Para que el hijo de un obrero pueda soñar con ser doctor, abogado o presidente", manifestó.Y agregó: "Creo que lo mejor que podemos hacer es hacer un proyecto propio de país".El exintendente de Tigre enfatizó que hay sectores de la oposición que creen “”."Creo que en esta elección hay dos miradas: una de gobierno para todos y un gobierno para algunos. Ellos no quieren más universidades públicas, computadora para los pibes, becas para los pibes y aerolíneas. Ellos que dicen que hicieron la revolución de los aviones, pero en verdad lo hemos logrado nosotros porque Fly Bondi y Jet Smart duplicaron los vuelos en nuestra gestión", aseveró el ministro de Economía.Y señaló: ""."Creo que la Argentina puede vender al mundo proteína con valor agregado con trabajo para su gente, por su dimensión federal que le permite competir a nivel global, porque tiene todo tipo de energía y minerales que el mundo necesita", destacó.Y aseguró que "somos un país resiliente y porque las crisis no se lo llevaron por encima. No somos un país fracasado, sino que debemos discutir hacia 20 años. Darle importancia a la educación con la inteligencia artificial y que la riqueza se derrame en la gente y no en cuatro vivos".En esa línea, consideró queY comentó su propuesta de: "Actualmente hayque pueden exportar su servicio y pueden traerlo al país. Son monotributistas que generan valor en su casa y que hoy deben dejarla en Uruguay. Hay cosas que hay que se debaten a nivel mundial y"."Es necesario un modelo productivo alejado de la especulación financiera e ir a la generación de valor como modelo de desarrollo", agregó.En otro tramo de la entrevista, Massa recordó al expresidente fallecido Néstor Kirchner, a quien calificó como “muy exigente” y que buscaba "sacar lo mejor de cada uno".“Lo conocí en 1999 en el micro de campaña de Eduardo Duhalde.”, destacó.Además, reveló que "Néstor no quería que fuera intendente, quería que fuera ministro del gobierno que empezaba de Cristina" Fernández de Kirchner en 2007.Massa contó que "Néstor se enteró por la TV" que iba ser candidato a intendente de Tigre y señaló: "Tuvimos una discusión y Cristina y Máximo (Kirchner) me bancaron"."Néstor valoraba mucho mi capacidad de gestión, él trataba de sacar lo mejor de cada uno. Yo en eso soy parecido", reconoció.Sobre su gestión en Tigre, destacó que ""Yo creo en las policías locales, la policía de cercanía, que no significa eliminar las policías estaduales, sino que tengan disciplina distinta. Además tuvimos un problemas con la metodología de (Guillermo) Moreno en el Indec", expresó.