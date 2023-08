Dirigentes políticos y sindicales recordaron al periodista Raúl Noro

Raúl Noro falleció a los 80 años producto de un cáncer que había complicado su salud / Foto: Archivo.

Lamento el fallecimiento de Raúl Noro, quien fuera el compañero de Milagro Sala. Un fuerte abrazo para ella y para toda su familia y compañeros. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 7, 2023

El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, recordó la labor y militancia de Noro / Foto: Archivo.

"Estamos con vos, flaca"

Falleció Raul Noro, el esposo de Milagro. El dolor es total ¿Hasta dónde pensás llegar @GerardoMorales? Nosotros no vamos a olvidar y no tenemos ninguna intención de perdonar ¡Estamos con vos Flaca! — Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) August 7, 2023

Noro El periodista Raúl Noro tuvo una extensa trayectoria profesional, fue corresponsal del diario La Gaceta y La Nación, trabajó en diversos medios locales y también escribió un libro en 2014.



Recientemente, en una audiencia pública de la Defensoría del Público que se realizó en Jujuy, Milagro Sala había expresado preocupación por el delicado estado de salud de su esposo.

Referentes políticos y sindicales expresaron este lunes, esposo de la dirigente social Milagro Sala, y valoraron su "ejemplo de resistencia"."Lamento el fallecimiento de Noro, quien fuera el compañero de Milagro Sala. Un fuerte abrazo para ella y para toda su familia y compañeros", publicó el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, desde su cuenta de Twitter.El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, publicó desde la misma red social que despide "con mucho dolor al escritor, periodista y compañero de Milagro Sala.".Noro falleció el domingo a los 80 años producto de un cáncer que había complicado su salud en los últimos meses.El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli describió a Noro como "compañero de vida y de lucha" de Sala y le hizo llegar su "acompañamiento y cariño a ella, su familia y compañeros"."Profundo pesar por el fallecimiento de Noro. Vivió sus últimos años. En su nombre vamos a seguir reclamando justicia", expresó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.Desde el ámbito sindical, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, envió sus condolencias, y aseguró que seguirá su "ejemplo de resistencia" y pidió "libertad para todas las y los compañeros detenidos".Su par bonaerense, Oscar "Colo" de Isasi, recordó que Noro "había sufrido una descompensación en el último allanamiento a su casa" y expresó: "El neoliberalismo no tiene miramientos,"."El dolor es total. ¿Hasta dónde pensás llegar Gerardo Morales? Nosotros no vamos a olvidar y no tenemos ninguna intención de perdonar ¡Estamos con vos, flaca!", expresó, por su parte, el secretario General de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano.Noro había sido internado de urgencia en el sanatorio Lavalle, de la capital jujeña, debido a un "cuadro de taquicardia" que agravó su estado de salud