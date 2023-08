Con la citación a D'Alessandro, siguen las audiencias en Diputados por juicio a la Corte

Foto: Fernando Gens

Reticente a aportar información

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad Juan Mahiques, en el marco de la continuidad del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.La comisión, que preside la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 del martes en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que, el 26 de enero pasado, se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político.Para el oficialimso,El desplazado ministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por "motivos personales" y solicitó una reprogramación de la cita."Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión", había señalado D'Alessandro en la nota dirigida a Gaillard.Por su parte, la convovatoria a Mahiques se debe a que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, D'Alessandro y Robles llegaron juntos, como amigos, al festejo del cumpleaños del camarista, el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante 'El Secreto', del Hotel Four Seasons.Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti y que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información".El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos.El artículo 18 establece, entre otras cosas, que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente".Además, señala que "es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos".En tanto, en el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán "guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales".Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se "negó a encubrir" al mencionado asesor de Rosatti.Por su parte, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionan la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.