"Tata" Martino: "Tenemos que aprovechar a Messi jugando mejor"

Martino, DT de Miami. / Foto: AFP.

Velasco, figura de Dallas, se rinde ante Messi: "Es un partido que nunca voy a olvidar"

, el argentino Gerardo Martino,"Estamos muy felices con el resultado y por pasar, pero no podemos perder de vista lo que tenemos que mejorar. Los triunfos ayudan para seguir la evolución pero estamos lejos de ser un equipo confiable", avisó el "Tata" en la conferencia de prensa posterior al triunfo por penales sobre FC Dallas, como visitante.Lionel Messi volvió a ser "determinante" con dos goles en un nuevo paso de Inter Miami en la Leagues Cup y Martino elogió la efectividad del 10 en los tiros libres."Afortunadamente lo tenemos y volvió a ser un jugador determinante. La mayoría de las veces que hay un tiro libre en ese sector uno tiene la sensación de que va a ser gol. Eso solo pasa con él", señaló el rosarino."Contamos con el mejor futbolista del mundo, eso no se puede pasar por alto. Cuando tenemos nuestro momento, el equipo es letal de cara al arco rival. Solemos decir que tenemos el gol fácil", analizó el exDT de los seleccionados de Argentina, Paraguay y México.Sin embargo, Martino alertó sobre los problemas defensivos de su equipo que sufrió cuatro goles en contra en el vibrante empate 4-4 que se definió en los penales."Tenemos que aprovecharlo (a Messi) jugando mejor y no dando tantas concesiones. Defendimos mal cuando defendimos y también cuando atacamos", agregó."Yo aprecio la belleza en cualquier tipo de victoria pero no dejamos de ver los errores que cometimos", insistió Martino, quien pidió tiempo para "armar" el equipo."Uno tiene la obligación de transformar un gran equipo y tenemos grandes jugadores, que están muy bien, pero esa forma no se da en veinte días de trabajo", completó.El rival de Inter Miami se definirá este lunes desde las 22.30, luego del cruce entre Charlotte y Houston Dynamo.Alan Velasco, la joya surgida de Independiente que ahora brilla en FC Dallas, expresó su alegría por quedarse con la camiseta de Lionel Messi y aseguró que "nunca" se olvidará de este partido., manifestó Velasco en diálogo con ESPN luego del vibrante partido que disputaron FC Dallas e Inter Miami por los octavos de final de la Leagues Cup.El talentoso jugador, de 21 años, mostró la camiseta que utilizó Messi en el segundo tiempo y que intercambiaron al finalizar el encuentro.Antes del inicio, Velasco también tuvo un diálogo con Messi pero aclaró que no fue ahí donde le pidió la camiseta."Hablé de otra cosa, de un amigo suyo que se crió con él en la infancia y se sorprendió", reveló el delantero surgido de Independiente.Consultado por un sondeo de Boca en los últimos meses, Velasco aclaró que recibió un comentario de su representante de un "interés" pero no se avanzó más."Estoy cómodo en Dallas, me tratan 'once' puntos", concluyó el jugador que llegó a la MLS en febrero de 2022 por un suma cercana a los 8 millones de dólares.