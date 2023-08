Epílogo de una docente en la Feria de Editores: Sarlo y un revival de sus clases en Letras

Beatriz Sarlo y su pensamiento en una conversación. / Foto: Camila Godoy

Sus clases

El epílogo de la Feria de Editores contrón con diálogo de la pensadora con Hinde Pemnariec y Sylvia Saítta. / Foto: Camila Godoy

Sarlo docente

Cortázar, Soriano y la literatura como hecho estético

Acompañada por estudiantes de distintas generaciones, desde los que la tuvieron como docente a jóvenes que hoy cursan la carrera de Letras,fue la protagonista de una conversación en la Feria de Editores donde estuvo acompañada por, dos de sus alumnas, y repasó su tarea como docente, una labor que desarrolló a la par que fue delineando su propia formación:, dijo.La tarea docente de Sarlo como titular de la cátedra de Literatura Argentina II en la Facultad de Filosofía y Letras comenzó con el regreso de la democracia y superó el tiempo fragmentario que la propia Sarlo acostumbraba a experimentar en su vida. Cuando se dio cuenta que llevaba "mucho tiempo" decidió retirarse., dijo la propia Sarlo cuando Pomeraniec le preguntó por qué dejó de dar clases. También un poco, bromeó, para que no la degollaran los otros profesores de esa cátedra con peso propio.De esa experiencia docente en la Universidad de Buenos Aires, cuya precuela fueron grupos particulares durante la dictadura y la docencia como profesora de latín, no sólo se erigió la figura de Sarlo como teórica y crítica literaria al punto de ser considerada un canon en sí misma, sino que también quedó la huella que dejó en sus estudiantes, jóvenes que encontraron ahí el fragor de una estética, una frescura y una contemporaneidad que formó a generaciones y que hoy es conversación y debate tanto en lo que enseñó en literatura argentina como en teoría literaria.una conversación que tuvo algo de íntimo pero también de risas cuando Sarlo relució su tono lacerante e irónico con el que suele divertir fuera de cualquier formalidad. Pero, sobre todo, puso en escena lo que implicó su propuesta en la cátedra de Literatura Argentina II cuando. Viñas eligió literatura argentina del siglo XIX y ella quedó a cargo de siglo XX., recordó sobre ese desembarco en la Facultad de Filosofía y Letras, plena democracia y con muchas ganas de poner en movimiento todo, de innovar, de "revolear el poncho" como llamó alguna vez a ese ingreso triunfal posdictadura.tuvo la idea de reunir sus clases durante la Facultad de Filosofía y Letras, convenció a Sarlo y de la mano de la editorial Siglo XXI se publicó "Clases de literatura argentina. Filosofía y Letras, UBA 1984-1988". Con la pandemia como trasfondo de ese trabajo de compilación y edición, recuperó desgrabaciones y apuntes y se ocupó de dar con la voz de Sarlo docente, que no es la misma de Sarlo que escribe libros o artículos., apuntó Saítta sobre ese trabajo de edición y estudio sobre las clases de su profesora., respondió ella, otra vez acompañada por las risas del público y siguió:, dijo mientras evocó la escena con la pava del mate sobre la mesa, la biblioteca, las lecturas que nunca podrían ser todas porque, dijo Sarlo y recordó cuando una vez en la calle Tucumán se encontró con(autor que no estaba incluido como lectura en su programa) y le reclamó su ausencia., le reprochó el escritor, a lo que la autora de "Escenas de la vida posmoderna" como pensando o respondiendo en voz alta dijo: "Sí, en efecto sí". De fondo las carcajadas para el antídoto de la sinceridad.Sarlo no habla de un canon único sino de elecciones individuales. "Hay algo del gusto personal" y así lo explicaba:¿Miedo de no poder responder?, preguntó Pomeraniec.dijo ella. ¿A quiénes?explicó.Pero volviendo al gusto personal, al programa y a la cruzada de Sarlo por ubicar acomo el más grande escritor de la Argentina después de Borges, argumentó:Sus dos alumnas coincidieron en señalar que la Sarlo docente se alejaba mucho del cinismo o la ironía con la que suele acostumbrar. Todos podían levantar la mano y parecer que decían algo importante porque Sarlo retomaba la preguntaba y la complejizaba., apuntó y agregó: pero también "se lo deben al clima de la facultad, el clima era democrático en términos sociales no políticos. Era imposible que a alguien se le cruzara maltratar a un estudiante".Saítta recordó un episodio: Sarlo llegó al aula y sobre el pizarrón de tiza habían dibujos alegóricos a los relatos de Julio Cortázar y en el escritorio le dejaron un retrato del escritor como forma de protesta frente a la omisión en su cátedra., reconoció sobre esa decisión que le costó varias críticas.A su turno, Saítta, salió al cruce: nada de canon Sarlo,Osvaldo Soriano también fue uno de los autores que no formaba parte de los programas de literatura argentina aunque era un escritor muy leído y que publicaba mucho. Pregunta bomba, anunció Pomeraniec: "¿Vos leíste a Osvaldo Soriano?y destacó que "cuando estamos hablando de estética y literatura, hablamos de ciertas elecciones que en un lugar de desmejorar la calidad de la clase y del curso la mejoran porque hablan del compromiso estético y vital que esa profesora está teniendo".