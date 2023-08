La pareja Tapia-Coello es la campeona del Mendoza Premier Pádel

El Mendoza Premier Padel P1 Visit Argentina coronó campeona a la pareja del catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coello, que arrancó el certamen disputado en el Aconcagua Arena como tercera cabeza de serie, y derrotó en la final a los "super pibes", los argentinos Franco Stupaczuck-Martin Di Nenno ((2° cabezas de serie) por 6-2 y 7-6 (8-6 en el tie break) en 1 hora y 35 minutos de juego.Con un gran marco de público estimado en más de 10 mil espectadores,con 300 mil euros en premios.Los "súper pibes" por su parte, fueron los campeones del primer certamen del año, en Qatar.Coello-Tapia salieron con todo, y no dejaron reaccionar a sus rivales imponiendo un dominio absoluto, imprimiendo velocidad y contundencia a su juego, ganando el set inicial en apenas 30 minutos de juego por un categórico 6-2.En el segundo parcial, Stupaczuk-Di Nenno ajustaron las clavijas y equilibraron las acciones, con la contundencia de Stupa y el buen toque de su compañero, y el match se hizo más vibrante, con un alto voltaje emotivo, porque los vencedores nunca aflojaron.Así llegaron al tie break, que siguió con la misma emotividad que todo el segundo set, y los finalistas tuvieron un set point favorable en 5-6 con Tapia al servicio, pero los finalmente vencedores lo supieron mantener, y en la primera oportunidad de match ball no la dejaron pasar., porque además de las tres etapas del Premier Pádel, ganaron 13 títulos en total (sumando el del otro circuito: World Padel Tour) en lo que va del año, sobre 16 finales disputadas.El circuito Premier Padel, que es respaldado por Qatar Investments (QSI), dueños del PSG (el ex equipo parisino de Lionel Messi) cuyo director ejecutivo es el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Zani, entrará en un receso de tres semanas.Con ya cuatro campeonatos disputados, luego del descanso quedarán las últimas cuatro etapas: París, Newgiza (Egipto), México y Milán, donde seguramente los ganadores de hoy saldrán como primeros cabezas de serie., porque tenemos una rivalidad muy sana y ellos son un gran equipo".El español agregó: "Gracias a todo el público. Normalmente doy mucho y no me quedó nada. Veníamos jugando una semana muy buena y ante los 'Super pibes' tuvimos que dar nuestro mejor pádel en un juego que nos hace grande a los cuatro. Ahora a descansar en las vacaciones y recuperar para volver con más ganas".Con este triunfo Coello se tomo revancha, ya que el año pasado en la primera edición de este certamen había llegado a la final, entonces en pareja con el ídolo argentino, el veterano de Pehuajó ex número 1 del mundo Fernando Belasteguin, cediendo en ese match decisivo contra uno de sus vencidos de hoy, el chaqueño "Stupa" (quien entonces jugó con el brasileño Pablo Lima).entre Belén Mosca-Silvana Campus (N°1 de la Argentina) y las jóvenes campeonas panamericanas Sub18 en Brasil, Paloma Albornoz-María Ferreyra.En pádel adaptado, se presentaron Guillermo Camuso-Diego Moliner vs Alfonso Wooley-José Luis Castricini, y como preliminar de la gran final, la compañía Bussines Solution Nave Show realizó un espectáculo de percusión y acrobacias por el aire del Aconcagua Arena.