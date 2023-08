Alak cerró su campaña en La Plata con el apoyo de Kicillof

Foto Eva Cabrera.

Foto Eva Cabrera.

Foto Eva Cabrera.

Foto Eva Cabrera.

Foto Eva Cabrera.

El ministro de Justicia bonaerense,(UxP) con un acto al que asistieron más de cuatro mil personas que contó con las presencias del gobernadory de, precandidata a senadora provincial, en la Plaza Malvinas de la capital bonaerense.Kicillof señaló en su discurso y en conferencia de prensa que "esta ciudad no puede estar aislada, me siento un platense por adopción y La Plata se tiene que poner al frente, se tiene que convertir como ya lo hizo con Julio (Alak) en un motor productivo e industrial de nuestra Provincia".Añadió que "la Provincia no es fácil de manejar y lo hacemos con los 135 municipios, aunque no pensemos igual pero (el actual intendente Julio) Garro (JxC)"."Lo que pase en las PASO es importante, no hay que creer en lo que dicen los medios hegemónicos, que llaman al desánimo, les pido que abran los ojos y esta semana no hay que dormir, hay que ir casa por casa, nos jugamos mucho. Proscribieron a Cristina (Fernández) que es la principal referente del pueblo y eso hay una sola manera de romperlo y es en las urnas", enfatizó el primer mandatario provincial.Agregó que ", una derecha que tiene muchos candidatos pero un solo proyecto: vienen a llevarse los derechos, la industria, vienen por nuestros derechos; quieren hacer lo mismo que ya hizo (Mauricio) Macri pero más rápido. Es nuestra responsabilidad impedirlo, hay un solo instrumento y es la militancia, este es un gobierno que cree en la igualdad y en la equidad".Por su parte, Alak remarcó que "hoy hay platenses que están aislados, sin asfalto, sin luz.. Tenemos la necesidad de integrarnos con nuestros vecinos de Berisso y Ensenada. Debemos integrar los barrios sin voz. Me duele ver a La Plata así".El actual ministro de Justicia elogió la gestión de Kicillof en la provincia y dijo "ni los opositores se atreven a criticarlo, porque es un gobernador honesto, con una gran capacidad intelectual y de gestión, y debemos ser la capital productiva de la Provincia"."La decadencia la vamos a convertir en progreso. Cuando estuvimos creamos dos polos industriales y no se hicieron más; hay que terminar con las 7 mil cuadras de tierra, construir la Autopista del Oeste, queremos poner en valor al casco urbano, necesitamos estar cerca de los que sufren", puntualizó el precandidato a intendente.También manifestó que "tenemos la esperanza que juntos podamos reconstruir y levantar la autoestima de los platenses. Es un orgullo tener a este gobernador y lo tenemos que acompañar. Hizo mucho por La Plata a pesar de que el gobierno municipal lo oculte".Saintout, presidenta del Instituto Cultural y precandidata a senadora provincial, aseveró que ". Nuestro gobernador trabaja con todos pero con el actual intendente es imposible porque no tiene un solo proyecto, nunca se acercó y eso no es un problema para su partido, es un problema para los platenses que lo padecen".