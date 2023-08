La Feria de Editores 2023 tuvo buenas ventas, más visitantes y más espacio para recorrer

La FED 2023 contó con la presencia de unas 22 mil personas en sus cuatro jornadas / Foto: Fernando Gens.

Martín Kohan y Osvaldo Baigorria fueron grandes animadores de la Feria de Editores / Foto: Fernando Gens.

La igualdad de género estuvo presente entre las temáticas de las editoriales que participaron en el encuentro / Foto: Leo Vaca.

1984. Beatriz Sarlo da clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Conversación con Hinde Pomeraniec.@sigloxxiarg



Con Beatriz Sarlo, @hindelita y Sylvia Saítta. pic.twitter.com/URnejeLxSL — #FED23 : Feria de Editores (@FEditores) August 6, 2023

para conocer catálogos de sellos del país pero también de Latinoamérica y consolidar una conversación entre lectores y editores que se sostiene y suma 12 ediciones desde esa primera cita en la radio La Tribu en 2013.Con la novedad de extender el horario hasta las 22 y arrancando el jueves en vez del viernes,que se congregaron desde las 14 en Avenida Corrientes 6271 para buscar libros.ampliar una hora quizás no debería ser necesariamente todos los días. Jueves y viernes ampliar una hora nos desgastó mucho porque empezamos la jornada muy temprano y quizás no tenía tanto sentido, quizás hay que pensar un horario para jueves y viernes y otro para sábado y domingo y comunicarlo muy bien", dice Víctor Malumián, uno de los creadores de Ediciones Godot y de la FED.Demandado y cansado pero satisfecho, el editor mira los pasillos organizados con los nombres de escritores como Luis Chitarroni, Sara Gallardo, Juan José Saer, Hebe Uhart, Tamara Kamenszain o Marcelo Cohen y destaca quelo que implica que hacen entre 14 y 16 charlas y buscan "que estén a tope, a sala llena"."Se busca queque se comparta cada charla entre dos editoriales, que no sean una mera presentación de libros, que tengan un eje temático relacionado con nuestras preocupaciones", enumera como requisitos para motorizar las mesas entre las que este año estuvieron las de Beatriz Sarlo, homenajeada fundamentalmente como docente, o la de Juan Cárdenas, Roque Larraquy y Soledad Quereilhac sobre imaginación científica y literatura.En stand de Eloísa Cartonera,"Eva poseída, tres cuentos peronistas", de Beatriz Vignoli como novedad pero también libros de Pedro Lemebel o Néstor Perlongher, que se anotan entre lo más vendido y consultado en el stand de la calle Chitarroni.Si de ventas se trata,que para ellos implicaron haber vendido en un día la totalidad de lo que vía distribuidora venden en un mes. El año pasado, la venta representó la mitad de lo que vendieron en la Feria del Libro que dura tres semanas contra tres días que duraba la FED, que este año se transformó en un encuentro de cuatro días.Julia Ortiz, a cargo del sello, cuenta que entre lo más vendido están los cuentos de Mario Levrero, "La máquina de pensar en Gladys" y el reciente "El portero y el otro", pero del mismo autor la joya es "Historietas Reunidas",El jueves y el viernesMalumián especifica que despacharon "cerca de 800 kilos de libros que son de las que están lejos, no de las que están en Capital Federal".que fue para un público más profesional. El jueves muchos recuperaron todos los costos y algunos ya los pasaron. En general para muchas editoriales las ventas en la FED son el 10 y 14% de su venta anual", resume.Esas ventasel sello nacional que tiene la novela de Libertad Demitrópulus "La flor de hierro" como novedad más vendida, pero que apuesta al policial y año a año va viendo cómo se acercan y vuelven los lectores, por ejemplo, de los libros de Martín Malharro.Ya desde hace algunas ediciones,"Lo empezamos en el Konex. La lógica es que alguien que viene de Santiago de Chile tiene los mismos costos que alguien que viene de Córdoba: los dos pagan traslado, hotel. Había que resaltar a todos los que se toman un trabajo extra para poder venir a la feria. La limitante de 300 kilómetros es un poco por la joda de que a 301 kilómetros no tenes la obligación de votar", explica Malumián.El editor aclara que se trata deporque la editorial está en Córdoba y no publica una gran tirada y se reparte en esa zona o le es complicado enviarlos a Buenos Aires".Entre los que el sábado se quedaron con pocos ejemplares y agotaron novedadesLos primeros vieron cómo se llevaron todos los ejemplares de la novedad con la firma de Alejandro Zambra "Un cuento de Navidad" y sus vecinas de stand, las responsables de Antílope, entre las que están las también autoras Jazmina Barrera e Isabel Zapata, relatan asombradas que pasada la mitad de la FED ya habían vendido el 90% de los ejemplares que trajeron.Sobre la repercusión y alcance de la presencia de las editoriales de América Latina, Malumián analiza:y el chiste que hacíamos es 'che somos países limítrofes y nos vemos en Guadalajara' y ahora éste empezó a ser un epicentro para que nos juntemos, sobre todo, los del mismo tamaño a pensar problemáticas de distribución o acceso al papel, por ejemplo".como en el espacio de la editorial El cuenco de plata o con promociones a partir de la compra de dos o tres libros, los pasillos del Complejo concentraron 3.200 visitantes el jueves y 4.700 el viernes pero a medida que avanza el fin de semana, crece el nivel de convocatoria y en el atardecer del sábado la fila para ingresar se acrecienta.El crecimiento es boca en boca y apela a un lector o lectora muy duro, para el que el libro ocupa en su cabeza un lugar muy importante. Por eso creo que lo del jueves funcionó bien porque trasladamos algo de publico del sábado y domingo que quiere recorrer la feria tranquilo. En la anterior fuimos 18.000 y en esta edición creemos que llegamos a 22.000", cierra Malumián, uno de los impulsores del evento que tuvo este domingo su jornada de cierre a las 22.