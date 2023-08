La decisión y las vísperas

“No tengo nada de qué arrepentirme. Yo duermo tranquilo y profundo cada noche de mi vida” (Paul Tibbets, piloto del “Enola Gay”).

La ONU surgió tras la Segunda Guerra Mundial. /Foto: AFP.

BRICs analiza sumar miembros. /Foto: prensa.

“Nos hemos reunido hoy para proclamar el derecho de la humanidad a la paz y para reiterar nuestro compromiso de proteger este derecho para hacer posible la supervivencia del género humano”. (Declaración del Grupo de los Seis, 07.08.1986, firmada por Raúl Alfonsín, presidente de la Argentina; Rajiv Gandhi, primer ministro de la India; Ingvar Carlsson, primer ministro de Suecia; Andreas Papandreu, primer ministro de Grecia; Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México y Julius Nyerere, presidente de Tanzania)“El despertar de una nueva conciencia social en marcha hace pensar que si en la etapa industrial fue posible la explotación del hombre y de los pueblos sometidos al colonialismo imperialista, en la etapa posindustrial, que ya se anuncia, no será posible seguir con semejantes métodos y sistemas... soplan vientos de fronda para los contumaces reaccionarios de otros tiempos: comienza ya “la hora de los pueblos”, caracterizada [tanto] por la liberación de las naciones del yugo opresor de los imperialismos como por la supresión de la injusticia social.” (J.D.Perón, “La hora de los pueblos”, Biblioteca del Congreso de la Nación, 1968).A las 8:45 de esa clara mañana el “Enola Gay”, un B-29 “superfortaleza” construido por Lockheed Martin (actual proveedora de misiles para el neonazismo ucraniano), lanzaba la primera bomba atómica sobre la desprevenida ciudad japonesa. El monstruoso hongo exterminó 140.000 vidas y destruyó todo lo que encontró en un radio de varios kilómetros. Decenas de miles de habitantes de los alrededores fueron las primeras víctimas de la posterior muerte radiactiva.Tibbets murió a los 92 años, siempre intentando justificar su acción. El resto de sus compañeros de vuelo fueron cayendo aplastados por la depresión y la culpa.Tres días después de Hiroshima, otra bomba repitió el bombardeo atómico, devastando Nagasaki.A partir de entonces,Hasta ahora, los autores del primer atentado terrorista internacional de la posguerra no han pedido perdón.Una acción criminal y sin sentido cuando ya Japón estaba rendido. Su flota destruida por las flotas aliadas en los mares del Pacífico y su poderoso ejército de Kwantung aniquilado por los tanques soviéticos en una relampagueante ofensiva desplegada en agosto de 1945 en las llanuras chinas.Uno de los grandes objetivos de la flamante Organización de Naciones Unidas fue excluir la posibilidad de una tercera guerra mundial que, con la aparición del armamento atómico, se convertiría en un inevitable holocausto de la humanidad.A lo largo de décadas y pese a los sangrientos conflictos desatados durante la llamada “Guerra Fría”, nuestra civilización logró eludir la escalada nuclear y convertir al átomo en uno de los más importantes elementos para su desarrollo. Tanto la ONU como el Consejo Mundial por la Paz, el Movimiento de No Alineados y reuniones ocasionales como aquel Grupo de los Seis citado al inicio de este escrito, fueron las barreras que levantó nuestra civilización para evitar una tercera guerra mundial, la definitiva…que vuelven a blandir el arma nuclear y a amenazar con exterminios de razas y credos como los que ejecutaron sus antepasados nazis. Todo sea por salvar su elitario mundo del “golden billon”. La irrefrenable alienación dictatorial de ese obsoleto bloque unipolar incrementa su amenaza con el botón rojo del apocalipsis.Dispone de herramientas todavía poderosas y en uso. Utiliza las tenazas económicas para asfixiar a los países emergentes con sanciones y exigencias de ajuste y despojo. Sus virreyes advierten permanentemente a nuestros países que son ellos quienes controlan nuestras riquezas. Siguen fijando desde sus agencias de rating y sus centrales monopólicas precios y condiciones para los recursos que nos extraen.Tendrán siempre a disposición una batería de cipayas y cipayos medianamente bien pagos, gozosas y gozosos de someterse a sus mandatos y carentes de todo tipo de escrúpulos cuando se trata de imponer las órdenes recibidas. Aun a cuesta de traiciones y villanías. A cambio, recibirán las correspondientes treinta monedas y, como refiere el Evangelio sobre Judas, continuarán apoderándose del dinero destinado a los pobres.Cuando esas tenazas no producen el pleno efecto deseado, aparecen sus revisores militares que recorren el territorio y confirman los designios imperiales. Pretenden dictar con quiénes tenemos que asociarnos y a quién tenemos que rechazar. Se inmiscuyen en políticas internas. Dictaminan los únicos senderos seguros por los que nos permiten transitar. Siempre habrá alguna descolgada generala cerca para asegurar sus condiciones y requerimientos.Empero, la hora no ha sonado para estas elites sino, como lo predijo el General Perón hace más de cincuenta años, para los pueblos.Sus obsoletas tácticas de dominio se tornan cada vez más impotentes ante el irrefrenable movimiento de los países emergentes hacia un nuevo sistema multipolar, donde la solidaridad, la integración, el respeto hacia soberanías e independencias son la base de este nuevo entramado de justicia social internacional.La concreta lección dada por los países africanos a las desembozadas presiones del bloque euroatlántico para que no participaran en la II cumbre “Rusia-África” recientemente celebrada en San Petersburgo, es el mejor ejemplo de esta nueva realidad. Cincuenta y cuatro de los cincuenta y cinco países africanos participaron en la reunión. Diecisiete jefes de estado encabezaron sus respectivas delegaciones. La respuesta a las presiones fue dada por uno de los asistentes: “no podemos atender a quienes nos colonizaron, saquearon nuestras riquezas y nos sometieron a una esclavitud por lo que todavía no nos han pedido perdón”.Los recientes episodios en Níger también son un claro ejemplo de esta autodeterminación. Decenas de miles de manifestantes respaldaron a los militares que derrocaron al presidente Mohamed Bazoum y cortaron los suministros de uranio y oro que las compañías francesas que los extraían exportaban íntegramente a la metrópoli europea.La composición de las delegaciones a la cumbre en San Petersburgo ha sido muy variada. Como lo es el abigarrado mosaico político africano. Sin embargo, el criterio de unidad pasa por el usufructo nacional de sus riquezas y la integración de sus economías con el nuevo sistema multipolar. La Unión Africana es plena participante de la constelación de nuevas organizaciones interregionales conformadas por los países emergentes: la OCSh (Organización de Cooperación de Shanghai), la UEEA (Unión Económica EuroAsiática), la Liga Árabe, la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Suroriental), nuestra CELAC y, por supuesto, los BRICS.A propósito de ello, es hora de concretar la primera cumbre “Rusia-CELAC”, que ya ha sido planteada tanto en círculos diplomáticos rusos como en nuestro ámbito continental. Una antesala de esta reunión sin duda será el seminario entre el PARLASUR y su par, el parlamento ruso, previsto para el próximo mes de septiembre en Moscú.Uno de los postulados de la declaración final de la cumbre “Rusia-África” ha sido reclamar la integración de estas organizaciones interregionales en la próxima cumbre del G-20, a realizarse en noviembre próximo en Nueva Delhi.En este mismo mes de agosto,, en la que se tratará el mecanismo de admisión de nuevos miembros. Según algunas fuentes, son casi cincuenta los estados que han manifestado su intención de sumarse al Grupo. De nuestra América Latina, además de tener un miembro fundador: Brasil, la Argentina puede ser incorporada en la presente cumbre. Pero también están en la fila México, Cuba, Venezuela y Bolivia.Los BRICS se muestran como un excelente ejemplo del nuevo sistema multipolar, una gran plataforma para el desarrollo de proyectos estructurales conjuntos y la concertación de políticas financieras ecuánimes y fomentadoras del fortalecimiento de las economías emergentes que permitan hacerle frente al gravísimo problema del endeudamiento externo que, por lo general, castigan a estas economías.De acuerdo con un informe preparado por el Club “Valdai”, el “think tank” más influyente de Rusia, la deuda global ha alcanzado un récord de u$s 305 billones, o un apalancamiento del 349% del PIB. Esto es u$s 45 billones más que antes de la pandemia. El pronóstico advierte que la deuda continuará aumentando con rapidez.De este cálculo, el volumen de endeudamiento público de los países emergentes para 2022 ascendía a u$s 11,5 billones. Pero de esta cifra, el 13% corresponde a estados “problemáticos” según la calificación del FMI. Nosotros, por ejemplo…El Nuevo Banco de Desarrollo del Grupo presidido ahora por Dilma Rousseff tiene la misión de presentar una alternativa diferente, que apunte al crecimiento económico de los países adheridos, sin mortificar sus sistemas financieros. La expresidenta brasileña participó como titular del NBD BRICS en la cumbre “Rusia-África”. Su presencia sirvió para fundamentar sobre esta nueva base la financiación de proyectos de infraestructura ya acordados entre grandes empresas rusas y los países africanos. Por ejemplo, “Rosatom” el gigante de la industria atómica mundial, construirá reactores de baja potencia para Egipto, Eritrea, Uganda y otros países africanos con la financiación del NBD. El banco también facilitará la financiación para un proyecto de potabilización de agua en Marruecos, con la provisión de equipos rusos.En estas nuevas organizaciones interregionales o multirregionales como los BRICS, la OCSh o la UEEA es el momento de su consolidación estructural. En general, además de los miembros fundadores y de los que se han ido incorporando en los últimos años, se plantea la conformación de un mecanismo de admisión compuesto por varios escalones: países observadores, países asociados y finalmente países miembros.Este mecanismo está previsto para acercar posiciones de integración que algunas veces son contradictorias e incluso antagónicas. Son conocidas las que evidencian China y la India, algunos países árabes y por cierto varias surgidas en el seno de nuestro MERCOSUR o las diferencias provocadas por la aceptación o no en nuestro continente de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos.Lo mismo ocurre con la creación de una moneda única de los BRICS. En su momento, Lula había incluso propuesto su nombre: “SUR”. Las diferencias a veces muy marcadas entre las economías de los países emergentes tornan difícil establecer una moneda única. En Europa, llegar al “euro” demandó algunas décadas de acercamiento no sólo financiero, sino económico.Por eso, como primer paso, se considera la adopción de una paridad entre las divisas de los diferentes países, basada en sus capacidades de recursos naturales y en el nivel de aprovechamiento de estos, que permita conformar una canasta de monedas nacionales que cubra el creciente giro comercial entre sus miembros pero además entre el resto de los países asociados.Es muy posible que en Johannesburgo se oficialice el funcionamiento de “BRICS+”, al estilo de “OPEP+”, que permita articular la coordinación entre todos los países afectados al Grupo, tanto los fundadores como los asociados. De esta forma, la integración se iría dando no sólo en las reuniones cumbres, sino en la permanente actividad de sus diferentes comités sectoriales y nacionales.En este sentido, la Argentina está en condiciones de participar integralmente en todas las actividades BRICS. En su momento, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se ideó la creación de agregadurías agrícolo-industriales en los países del Grupo para convertir nuestro país en un proveedor fundamental de alimentos, habida cuenta que el mercado BRICS está compuesto por casi la mitad de la población mundial y cuenta con más del 40% del PIB planetario.Cuba, por ejemplo, es observadora en la OCSh. Venezuela gestiona su adhesión a la UEEA.El iniciado derrumbe del orden unipolar, identificado en el bloque euroatlántico, no sólo torna necesarios estos movimientos horizontales de asociación interregional, sino que los impulsa con sus políticas discriminatorias y arbitrarias. La restructuración de los grandes organismos mundiales, como la ONU, el FMI o la OMC será posible cuando estos movimientos asociativos de los países emergentes se conviertan en una fuerza decisoria de los principales procesos económicos mundiales.Dmitrii Medviédev, expresidente ruso, titular del oficialista “Rusia Unida” y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de su país, por otra parte un insigne jurista internacional, comentó estos objetivos del nuevo orden multipolar con un latinazgo: “Sic fata voluerunt” (así lo dispuso el destino).En eso está el dialéctico desenvolvimiento de las sociedades mundiales. Es el momento en que los pueblos deben decidir sus propios destinos en vísperas del colapso del viejo orden colonial imperialista. La hora de los pueblos.El punto crítico.