Lyanno: "Siempre intento traer algo nuevo a la mesa"

, una de las estrellas puertorriqueñas que enarboló dentro de la cuna del reggaetón una fusión con otros géneros como el R&B y el trap, confirmó a Télam que su flamante EP titulado "Midnight", es apenas la "antesala" de un inminente segundo álbum con el que espera nuevamente "traer algo nuevo a la mesa" de la música de su país.Al conversar sobre su nuevo "mixtape", con el que retoma sus raíces musicales y además le abre el juego a otros emergentes de la escena, como los prometedores Young Miko, Hades 66 y Amarion,, señaló.En esta nueva producción, editada por el icónico sello Rimas, donde también despliega un costado romántico y personal, el músico, compositor y productorofrece un repertorio de seis canciones que hacen equilibrio entre todos los géneros que ha explorado en sus casi diez años de carrera y corona la buena recepción que habían tenido algunos adelantos como "Tu la tienes" que tuvo su estreno durante la entrega de Premios Tu Música Urbana en la ciudad de San Juan de Puerto Rico.En un descanso del tramo español del "Midnight Tour 2023, que lo tuvo entre junio y julio con presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca, Huelva, Valencia, Marbella, Tenerife y otras, el artista señaló que, sostuvo.-Desde mis comienzos me ha gustado colaborar con talentos que recién están empezando. Lo hice en su momento con Lunay ("Dos Opciones") y en otro con Axel Rose ("Mi Llamada"), María Becerra ("En Tu Cuerpo Remix", junto a Rauw Alejandro y Lenny Tavárez) y muchos más. Siempre voy a tener esa conexión con un artista que me guste su propuesta, aunque necesariamente no tenga muchos seguidores o números. Mientras tenga esa conexión en el estudio, lo voy a hacer porque soy un fiel creyente de las colaboraciones y de las nuevas generaciones. Yo también pasé por el mismo proceso que ellos.-Hay veces que se dan de una manera, temas que yo me imagino para tal persona, luego le escribo y nos metemos a un estudio, y hay otros casos en los que ellos envían las voces. Todo depende del momento, pero siempre me gusta más estar con ellos en el estudio, porque es ahí donde podemos vibrar en la creación del tema. En el caso de Miko estuvo bien loco, porque habíamos quedado hace varios meses atrás cuando ella todavía no tenía el 'hype' que está teniendo ahora y su carrera tampoco era así de grande como es hoy. Fue súper duro hacer "Salvaje", y grabar con ella, tanto por su vibra como persona como por lo que es como artista, una que tiene bien claro lo que quiere hacer.-Me ayudó muchísimo la escuela para aprender de teoría musical y saber qué era la música antes de ponerme a crearla. Pienso que fue algo bien importante dentro de mi carrera pero no supe que lo necesitaba hasta que me metí a estudiar ingeniería de sonido, empecé a producir, a conocer este otro mundo urbano, y dar con otros conocimientos sobre producción y cuando logré sumar las dos pude independizarme y ya no necesitaba nadie para poder hacer lo mío.án actualizados y en sintonía?-No necesariamente porque todavía existe la percepción, y también es una realidad, de que el género es un poco de la calle y habla de temáticas un poco fuertes. Y no pienso que ninguna academia en Puerto Rico tenga la madurez y la valentía como para implementar esos temas urbanos dentro de una clase como tal. Quizás en Ingeniería de Sonido sí, porque todos los que participamos de ese curso veníamos del género urbano y entonces los profesores ya sabían que podían venir preguntas más relacionadas con lo urbano, y no tanto con el rock o con otros géneros de los que aprendí mucho. Hasta los 18 años, en esa Escuela Superior estudié clásicos de Mozart, Beethoven y esas cosas.-Soy bien amigo de Ecko, hablo mucho con él, y tengo también algo con Emilia que todavía no ha salido. Desde aquella primera vez en Argentina, cuando fui para un show de Cazzu, que estoy loco por volver. Cuando regrese, estaré seguramente varias semanas ahí. Me encanta lo que está haciendo Argentina; siempre me ha gustado. No por tirarle la mala a nadie pero me gusta más lo que está pasando en la escena con las féminas que en la de los muchachos, aunque sé que están Bizarrap, Duki y muchos otros raperos que son durísimos. Pero me gusta más lo que hacen Cazzu, María, Nicki Nicole y Nathy Peluso, que para mí es una de las artistas más completas que tienen. Me encanta la escena argentina y lo que traen a la mesa dentro del género urbano ahora-En ese momento estaba en una etapa en donde casi todas las canciones que estaba creando en ese momento eran para la calle. A la gente le gusta mucho también cuando hago ese sonido y tenía ese tema con Eladio Carrión ("Estamos Arriba), que era era 'full' para los barrios y que, gracias a Dios, tuvo después impacto tanto en Puerto Rico como República Dominicana.