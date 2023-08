En la cumbre amazónica de Brasil, Boluarte debutará en el escenario internacional

La presidenta peruana estará presente en la Cumbre Amazónica. Foto: AFP

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, recibió en los últimos días la jefatura rotativa de la Alianza del Pacífico y hará desde este lunes su primer viaje al exterior, pasos con los que intenta sacar a su gobierno de su virtual aislamiento regional.El viaje de Boluarte a Brasil para laestuvo precedido por la polémica aprobación en el Congreso de una norma que la faculta para gobernar desde el exterior en forma remota.De hecho, es lo que hará., porque se avecinan más viajes.Para expertos como, Sigrid Bazán y Ruth Luque,Boluarte era la vicepresidenta cuando en diciembre pasado reemplazó en el Palacio al destituido Pedro Castillo. Aunque se eligen dos vicepresidentes, no hubo un segundo desde el comienzo, pues quien ocupaba el renglón, Vladimir Cerrón -fundador y máximo líder del partido Perú Libre- fue tachado por haber sido condenado por hechos de corrupción.Algunos especialistas consideraban que, al hablar la Constitución de que cuandoEn ese marco, Boluarte no podía salir del país, lo que, en opinión de analistas, agravaba su aislamiento cuando gobiernos como los de Colombia, Honduras y México, y otros menos explícitamente, cuestionan su legitimidad.La salida que se encontró fue la controvertida norma, que se logró con apoyo de los partidos que sostienen aPara expertos, más allá de la constitucionalidad o no, la correlación de fuerzas impedirá que prosperen acciones en contra.reaccionó el internacionalistaEn diálogo con Télam,magíster en Relaciones Internacionales y catedrático universitario, graficó así la situación de la presidenta en la región: "No hay quien quiera pasarle al teléfono a Boluarte en América Latina".Más allá de losque afectan seriamente las relaciones bilateralesPara Vidarte y otros especialistas, para esa lejanía influyen la represión con que Boluarte enfrenta las protestas populares y el desprestigio del poder político en Perú, donde ha habido seis presidentes en los últimos siete años, y el gobierno y el Legislativo sobreviven con muy bajos índices de aprobación., en referencia al clamor general por el anticipo de los comicios, que se enfrenta a la decisión de la mandataria y del Congreso de seguir en funciones hasta 2026, cuando vence el período.El gobierno ya había logrado la semana pasada un primer paso en su deseada reinserción internacional, al recibir finalmente la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, grupo integracionista que forma con Chile, Colombia y México.Perú debió haber recibido esa presidencia en diciembre, pero López Obrador, que la ocupaba y tenía todo listo para pasársela a Castillo, su aliado, se negó durante meses a dársela a Boluarte, a quien considera "espuria".Al final, con anuencia de Chile, partidario de que Boluarte asumiera, se logró una fórmula para desempantanar: Santiago recibió el cargo de México y, tras unos días, se lo pasó a Perú a través de la canciller, Ana Cecilia Gervasi.Así,quedó lista para afrontar los nuevos retos., costumbres y necesidades.Para la reunión de la semana que comienza en Brasil,en lo que coincide con el chileno Gabriel Boric.El ambientalmente multidiverso Perú es considerado clave para las políticas en favor de la Amazonia, al margen de que la administración de Boluarte, según sus críticos, no ha tenido mayor interés en el tema, como tampoco varios de sus antecesores.Así, la presidenta eligió esa reunión para debutar con una visita, opción que estaba reservada en principio, tras la adopción de la norma del gobierno a distancia, para noviembre en San Francisco, Estados Unidos, cuando, en la XXXII Cumbre del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico (APEC), Perú recibirá la secretaría pro témpore del órgano.Perú nunca ocultó en materia internacional su priorización del APEC, donde comparte presencia con potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia, y en el que solo hay otros dos latinoamericanos: Chile y México.