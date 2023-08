Alberto Fernandez: "Los que cerraron 23 mil pymes y tuvieron 46 meses de caída del empleo fueron ellos"

A través de las redes sociales, el Presidente respondió a las preguntas de los ciudadanos.

El presidente Alberto Fernández criticó a los precandidatos presidenciales de la oposición que competirán en las PASO del próximo domingo por decir que, si llegan al poder, van a "promover la producción"."Pero los que creamos pymes somos nosotros. Los que cerraron 23 mil pymes fueron ellos y los que tuvieron 46 meses de caída del empleo registrado fueron ellos", explicó.Y replicó que durante su gestión se registró "el índice de mortalidad infantil más bajo en la historia" del país y también que fue su Gobierno el que, como parte de su inserción internacional, firmó, a principios de 2022, la incorporación de Argentina a la Franja y Ruta de la Seda, una iniciativa de China para estimular el flujo del comercio y las inversiones.El jefe de Estado abrió, por medio de sus redes sociales, un canal de diálogo para que la ciudadanía, a poco más de cuatro meses para terminar su mandato, pueda hacerle consultas sobre su gestión., escribió Fernández para acompañar un video que tituló: "Alberto responde", y en el que se lo ve sentado en un banco de los jardines de la Quinta de Olivos acompañado por su perro Dylan."Se me ocurrió que ésta era una buena forma de analizar juntos estos 4 años que están pasando. Por eso, les pregunté: ¿Qué dudas tienen? A ver si se las puedo responder", explicó sobre la propuesta.@CJS@Cerca del mediodía de este domingo, el Presidente respondió la consulta de una seguidora acerca de si destacaba positivamente "alguna propuesta de los candidatos a presidente de la oposición". Según afirmó, no escuchó "ninguna propuesta" de los precandidatos de la oposición, aunque dijo estar "impresionado" porque "hacen publicidad diciendo" que van a tomar medidas que, aseguró, su Gobierno ya llevó adelante en materia de turismo, industria, diplomacia y comercio exterior."¡Qué pregunta difícil! No escuché ninguna propuesta de los candidatos de la oposición. Me impresiona que hacen publicidad diciendo que van a hacer lo que hacemos nosotros", señaló.Y citó, como ejemplo: "Dicen que van a promover el turismo y el récord en la historia argentina lo tenemos nosotros con pandemia, con guerra, con (la herencia dejada por el gobierno de su antecesor, Mauricio) Macri y con sequía", sostuvo Fernández en la respuesta, que fue acompañada por el dato de que, en su gestión, "33,8 millones de viajeros gastaron 1,3 billones de pesos".Fernández también resaltó el rechazo de su gobierno "a la invasión rusa a Ucrania" y que, en representación del país, participó primera vez de la cumbre del G7.Además, destacó que como presidente "alzó la voz contra los sobrecargos y el abuso de los organismos internacionales de crédito" en las tres ocasiones que asistió a las reuniones del G20, y el que "mejoró la relación con Estados Unidos, después de que Macri se abrazara con (el expresidente Donald) Trump"."Si me hacés conocer algunas de las propuestas de los opositores, te lo voy a agradecer, porque lo que dicen que van a hacer es lo que ya hicimos nosotros", finalizó Fernández.