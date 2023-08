La CGT y su respaldo a la fórmula Massa-Rossi en un acto contra "la quita de derechos"

El miistro de Economía en una reunión con líderes sindicales. (Foto Archivo)

La Confederación General del Trabajo (CGT), que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, ratificará el martes su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria (UXP) de Sergio Massa-Agustín Rossi para las PASO del próximo domingo a través de un acto que se realizará en Malvinas Argentinas contra "la quita de derechos" y las "propuestas de reforma laboral y eliminación de los convenios".El encuentro de dirigentes y militantes tendrá lugar, convocado para "volver al trabajo y votar por los derechos", según expresó la CGT en la convocatoria.Del acto, en el que hablará Massa, también participarán referentes de varios movimientos sociales y espacios políticos que respaldan a la fórmula oficialista de UXP.Según las fuentes cegetistas consultadas por Télam,para ese acto, y también adelantaron que "los equipos de campaña del ministro de Economía decidirán si habla el binomio o sólo Massa"."En ese acto, a realizarse a sólo cinco días de las PASO,No se trata de una masiva movilización como acostumbra a convocar la CGT, porque el lugar sólo puede albergar a 15 mil personas. Hasta el momento, tampoco se decidió si el movimiento obrero leerá un documento político-sindical fijando y ratificando posiciones", señalaron los voceros a esta agencia.En un breve encuentro de "mesa chica" de la CGT realizado el jueves último en la sede nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), al mando del secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, los sindicalistas delinearon los aspectos organizativos y metodológicos de la convocatoria y del acto del martes próximo., no participará porque este fin de semana viajaba a a la ciudad mexicana de Cancún para participar en un congreso de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), de la cual es dirigente.Esta semana, los referentes de más de 50 sindicatos cordobeses, y en ocasión de la visita de Massa a esa provincia, respaldaron el binomio de UxP, constituyeron la Mesa Sindical Massa Presidente yPara(STIA) provincial, en las próximas elecciones "está en juego algo muy importante para el país y los trabajadores", y enfatizó que Massa y toda la UxP procurarán rescatar "la negociación colectiva como instrumento de discusión y de mejoramiento de las condiciones de vida de la totalidad de los trabajadores".La CGT respaldará al binomio de UxP y se pronunciará, como ocurrió durante todos estos días, por el voto a favor del peronismo para "garantizar y preservar los derechos de los trabajadores y las conquistas obtenidas", en especial, quien alentó la eliminación de convenios colectivos e indemnizaciones.Las declaraciones de Sica generaron una ola de repudio en el conjunto del movimiento obrero, y fueron numerosas las voces de rechazo de la CGT y de ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), que condenaron esas iniciativas "ya superadas y fracasadas" y convocaron a votar por UxP para mantener "las conquistas logradas"., mientras Hugo Yasky, de la CTA, afirmó que "la derecha suma a diario una idea nueva con el solo objetivo de podar derechos", en tanto su par de la CTAA, el estatal Hugo Godoy, enfatizó que "el criterio de la ultraactividad garantiza un piso de derechos, por lo que los dichos de Sica solo blanquearon lo que el macrismo y la derecha recalcitrante siempre quisieron: perforar salarios y condiciones laborales".Los propios precandidatos a presidente y vicepresidente por UxP se pronunciaron hace algunos días por"Las cartas están echadas y nadie puede hacerse el tonto, en especial los trabajadores. Después será tarde para llorar. O se vota el 13 de agosto para preservar los derechos conquistados o se vuelve al 2015 y a la pérdida de empleo, de estabilidad laboral y a los despidos", remarcaron las fuentes cegetistas consultadas por esta agencia.El jueves último,y Rossi, y aseguró a Télam que "el sindicato camionero, como ocurrió siempre, estará en la calle desde el primer día para defender los derechos en el caso de que triunfe la derecha antiperonista".También Rodríguez, de UPCN, se pronunció por el voto por UxP; aseguró que el movimiento sindical "no permitirá la quita de derechos" y sostuvo la necesidad de generar consensos y salidas acordadas "sin atropellar a nadie", además de ratificar que el martes en Tortuguitas participarán todos los dirigentes de los gremios confederados.lo que será posible con inversión genuina y crecimiento económico sostenido. Los trabajadores formales perdieron salario, pero la mayor caída la sufrieron entre 2018 y 2019 con el anterior Gobierno", observó.Para los dirigentes sindicales "no se trata de una elección más" sino que "está en juego el destino de la Nación y de los trabajadores, más allá de todos los reales y graves problemas que existen"."Si es necesario volveremos a las calles. Pero es preciso evitarlo., enfatizaron a Télam los principales referentes de la CGT.