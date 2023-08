Ejercicios y tareas de cocina, la rutina de los condenados por el crimen de Báez Sosa

Los rugbiers condenados / Foto: Diego Izquierdo.

La rutina carcelaria se reparte entre ejercicios físicos de calistenia, y en algunos casos, con tareas en la cocina de la unidad penal, ubicada en La Plata

La audiencia de Casación

Fernándo Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell.

A seis meses de la sentencia dictada por elde la ciudad de, los ocho jóvenes condenados por el crimen decontinúan alojados en la, aislados del resto de los internos para evitar cualquier tipo de agresión, y acompañan una rutina decon ejercicios físicos y tareas en la cocina de la unidad en algunos casos, mientras aguardan unapor el Tribunal de Casación Penal provincial, para tratar lasAllegados a los condenados indicaron a Télam que tanto los cinco que recibieron una pena de prisión perpetua como los tres sentenciados a 15 años de cárcel por el homicidio de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell,, mientras cumplían prisión preventiva.Según precisaron,(23),(23),(23),(22),(24), y(21),(23) y(24), y tienen permitido permanecer tres horas al aire libre.La rutina carcelaria se reparte entre ejercicios físicos de calistenia, y en algunos casos, con tareas en la cocina de la unidad penal, ubicada en La Plata.Allegados a los jóvenes expresaron a Télam que,La expectativa en ese sentido está puesta en la audiencia técnica fijada por la Sala II del Tribunal de Casación provincial para el próximo martes 15 de agosto a las 11, en el primer piso de la sede judicial ubicada en Calle 43 al 800.(SPB), y será la primera ocasión en la que saldrán del penal desde que se dio a conocer la sentencia.En la audiencia, las partes que intervinieron en el juicioEn el caso de la defensa, que continúa estando unificada y a cargo del abogado, al igual que desde el inicio de la causa, insistirá ante los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencio Budiño con distintos planteos de nulidad, y pondrá el foco en la figura del "homicidio en riña" para los cinco sentenciados a prisión perpetua y la absolución para los tres que recibieron una pena de 15 años de cárcel.Fuentes judiciales indicaron que, sin definir por el momento si alguno de ellos declarará en la audiencia.en la mañana posterior al crimen, y en los cuestionamientos a las indagatorias y al allanamiento de la casa que alquilaban en Villa Gesell.En la audiencia respaldarán también sus recursos el Ministerio Público y la acusación particular que representa a los padres de la víctima, encabezada por, por considerar acreditado que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi tuvieron el mismo grado de responsabilidad que Thomsen, Comelli, Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi en el crimen ocurrido frente al boliche Le Brique.En el caso del particular damnificado, insistirán en cuestionar la sentencia "por carencia de logicidad en la fundamentación y falsa motivación en la determinación del momento en el que se verifica el dolo homicida", al igual que en la "selección y valoración de la prueba para entender como secundaria la participación de los condenados" Cinalli, Lucas Pertossi y Viollaz.Los abogados de Graciela Sosa y Silvino Báez calificaron en su recurso como "incoherente" la conclusión del tribunal sobre que esos tres jóvenes fueron partícipes secundarios y no autores del crimen."En ningún momento explica el Tribunal cómo es que llega a concluir que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando Báez Sosa y no, como entendemos desde la acusación, causarle la muerte", añadieron.