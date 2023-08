La Cumbre Amazónica de Lula busca imponer la diplomacia del cambio climático desde el sur

El polo de integración conformado por ocho países intentará unir al principal regulador del clima del planeta. Foto: Archivo

Quiénes participarán

Deforestación e incendios en Amazonas. Foto: Archivo

Quero levar a questão climática para as escolas públicas, para que nossas crianças ajudem a conscientizar suas famílias.



🎥Audiovisual/PR pic.twitter.com/SM4chkVI4K — Lula (@LulaOficial) August 6, 2023

El impacto de las políticas ambientales de Lula en Brasil

Lula Da Silva, presidente de Brasil. Foto: Archivo

De la cumbre participarán varios presidentes de la región. Foto: Prensa

El "gobierno verde" de Lula y la importancia de la Amazonia

Nós vamos cuidar da Amazônia. Os próximos dias serão de muito trabalho entre os países da região para focarmos em um desenvolvimento sustentável que cuide das florestas e das pessoas. Acompanhe. Bom dia e bom domingo. — Lula (@LulaOficial) August 6, 2023

La Cumbre Amazónica de Belém de la próxima semana buscará, bajo el liderazgo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , acordar ude integración de ocho países amazónicos es, por primera vez, intentar unir al principal regulador del clima del planeta, la selva amazónica y la humedad que despeja por el mundo, y llegar con una voz consensuada a la reunión de cambio climático de la ONU COP28 que se realizará en Emiratos Árabes Unidos en noviembre."Vamos a seguir reclamando dinero a las naciones ricas por la compensación para mantener la selva en pie y el desarrollo económico sostenible de las millones de personas que viven en la selva amazónica. Seremos duros con la deforestación y queremos que la nueva industrialización verde se dé en el Amazonas", dijo Lula ante corresponsales extranjeros la semana pasada en Brasilia.En el encuentro de martes y miércoles en Belém, en el estado brasileño de Pará, estarán presentes los gobernantes o sus representantes de los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): además del anfitrión, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana., que hará su segundo viaje a Brasil desde que asumió Lula, acudirá a la cita amazónica, a la cual también confirmaron su presencia los de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce, y Perú, Dina Boluarte.-principales donantes del Fondo Amazónico que reinstaló Lula- se encuentran entre la lista de invitados, pero la cita de la ciudad de Belém, ubicada cerca de la desembocadura del Río Amazonas en el Atlántico, tendrá otro condimento de alto impacto de las relaciones sur-sur que construye Itamaraty.-por ahora un nombre informal- para la cual fueron invitados Indonesia, la República del Congo y la República Democrática del Congo, por poseer las otras dos grandes selvas tropicales del globo.por ejemplo, con instituciones como el Parlamento Amazónico.Brasilcon la ambientalista Marina Silva como ministra del área, y luego de cuatro años en los cuales el expresidente Jair Bolsonaro defendió la explotación económica de la Amazonia y redujo la fiscalización.En los primeros siete meses de gobierno,, pero la región sigue siendo un bastión del agronegocio, las mafias de la extracción ilegal de minerales y de los invasores de tierras indígenas.Por eso es que la región amazónica brasileña es llamada "lejano oeste" y es donde más se producen muertes por litigios de tierras.(S)La agenda El lunes de agostoAl día siguiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco de los Brics., además del político como nuevo polo de discusión global sobre cambio climático y desarrollo, es la "financiación externa, de preferencia con recursos no reembolsables", dijo la embajadora brasileña Gisela Padovan, portavoz del evento.Padovan confirmó queLa disputa entre desarrollo y preservación estará en la primera agenda de discusiones, sobre todo porque las poblaciones amazónicas son las que menos índice de desarrollo tienen o son vulnerables a los avances de la depredación económica.Durante el fin de semana,El gobierno de Lula intervino con la policía y el Ejército la tierra indígena yanomami, en el estado de Roraiama, para sacar a más de 14.000 personas que formaban parte de la red de extracción ilegal de oro y que por contaminar los ríos con mercurio provocaron muertes por desnutrición en los pueblos originarios.Esta carta de presentación ambiental hacia, en el Atlántico, pozos submarinos de alta calidad de crudo, pero la iniciativa fue bloqueada por el Instituto de Medio Ambiente (Ibama), creando la primera división entre desarrollistas y ambientalistas en el gobierno de Lula.La entidad no gubernamental más reputada de Brasil, el Instituto Socioambiental (ISA), que desarrolla alianzas y políticas deSegún la asesora de políticas de ISA, Adriana Ramos, "la importancia global de la Amazonía para el clima exige un cambio de actitud de todos"., Ramos sostuvo que "el mantenimiento de la deforestación y la degradación conducirá al llamado punto de no retorno", término utilizado por los especialistas para referirse a la fase en la cual el bosque pierde su capacidad de regenerarse, debido a la deforestación, la degradación y el calentamiento global."Por lo tanto, no hay más tiempo que perder. La región amazónica es lo que es por sus pueblos, y la garantía de sus derechos territoriales y sus formas de vida es fundamental para que la región cumpla su rol de regulador climático global", concluyó.