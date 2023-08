A un mes de las Eliminatorias: Messi en modo MLS; Lisandro y Lautaro, de regreso

Messi inició su nueva aventura en la liga MLS de Estados Unidos. /Foto: Julián Álvarez.

Los partidos que vienen

Messi

Lisandro y Lautaro Martínez

Lautaron Martínez.

Paulo Dybala y los otros nombres

Paulo Dybala. /Foto: archivo.

A un mes del inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, el capitán del seleccionado argentino,, al tiempo quey una vieja molestia física, respectivamente.Este lunes comenzará la cuenta regresiva del partido debut frente a Ecuador, el jueves 7 de septiembre en el Monumental, donde la "Scaloneta" afrontará su primer compromiso por los puntos después de la histórica final con Francia en Qatar 2022, que significó la tercera estrella.El seleccionado enfrentará luego a Bolivia, el martes 12 en la altura de La Paz, y cerrará así la primera doble fecha del camino hacia el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.El dato relevante es que: Scaloni, Marcelo Bielsa (Uruguay), Gustavo Costas (Bolivia), Eduardo Berizzo (Chile), Guillermo Barros Schelotto (Paraguay), Fernando "Bocha" Batista (Venezuela) y Néstor Lorenzo (Colombia).Luego de 19 temporadas en el fútbol europeo, Messi inició su nueva aventura en la liga MLS de Estados Unidos y el inicio de las siempre duras Eliminatorias lo pondrá a prueba.A los 36 años, el capitán y mejor jugador del último Mundial tuvo un mes de receso entre el amistoso ante Australia en Beijing, del 15 de junio, y su debut en Inter Miami contra Cruz Azul por la Leagues Cup del pasado 21 de julio.Antes del estreno ante Ecuador, el astro rosarino tendrá, en caso de llegar a la final, cuatro partidos de la Leagues Cup por delante.El reinicio de la MLS será el 20 de agosto contra Charlotte en el estadio DRV PNK, tres días después visitará a Cincinnati, el 26 enfrentará a New York, como visitante, y el 30 cerrará el mes ante Nashville, en casa.Es decir que Messi podría disputar hasta ocho partidos en un mes antes de volver a sentir el cariño de los casi 90 mil privilegiados que estarán en el estadio Monumental.La otra novedad para el cuerpo técnico encabezado por Scaloni para la primera doble fecha de las Eliminatoriasque se perdieron los últimos amistosos contra Australia e Indonesia por lesiones.El defensor de Manchester United realizó toda la pretemporada con normalidad luego de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió a mediados de abril.El "Toro" también participó a pleno de la preparación de Inter sin rastros de la molestia en el tobillo que arrastraba desde el Mundial.El bahiense fue titular y capitán en los amistosos del subcampeón de Europa ante Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, y contra Paris Saint-Germain.El otro que podría reaparecer con respecto a la última lista de Scaloni para la gira asiática es el cordobésLa "Joya" terminó la temporada al límite de lo físico por problemas musculares pero estuvo en los amistosos de Roma y estará para el inicio de la Serie A que tendrá tres fechas antes del receso por la ventana FIFA.La vuelta dees una de las incógnitas ya que Scaloni prefirió no sacarlo de River para la gira por Asia pero ante la consulta sobre su situación aseguró que seguía siendo parte del seleccionado.De los campeones del mundo queda esperar qué sucederá con Alejandro "Papu" Gómez, Juan Foyth y Ángel Correa, quienes fueron marginados de la última convocatoria.De los habituales convocados se espera por la recuperación del lateral derecho Nahuel Molina, quien no formó parte de la pretemporada de Atlético de Madrid por una lesión muscular.se entrena apartado en Paris Saint-Germain pero todavía no resolvió su futuro y si bien seguramente será parte de la lista llegaría sin ritmo.Una situación parecida atraviesa, quien sí estuvo y jugó durante la preparación de Tottenham pero no tiene asegurada su continuidad en el club dueño de su pase hasta junio de 2025.Por otro lado, se estima que Scaloni profundizará con algunos puntales de la renovación como Alejandro Garnacho y los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina.Después de la primera doble fecha, la agenda de los campeones mundiales continuará en octubre, aproximadamente el 12, con el duelo ante Paraguay, nuevamente en el Monumental, y la visita a Perú, unos días después.La última ventana de 2023 será en noviembre con la seguidilla más complicada contra Uruguay, en sede a confirmar, y frente a Brasil, como visitante.