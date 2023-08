Juicio por el femicidio de Elba Mendilaharzu: la madre de la víctima pide perpetua

Familiares y amigos de Eliana exigen justicia. (Foto Archivo)

El acusado, Marcos Ponce.(Foto Archivo)

"Todo Azul va a estar atento al juicio y muchas asociaciones de ayuda a víctimas de maltratos y violencias van a estar acompañándonos de distintas formas", dijo la madre de la víctima.

La víctima, Elba Eliana.(Foto Archivo)

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

Un hombre será sometido desde este martes a un juicio por jurados como acusado del femicidio de su pareja, asesinada a golpes tras una discusión en medio de una fiesta de cumpleaños, en 2020, en la ciudad bonaerense de Azul, y la madre de la víctima reclama "perpetua" para el imputado porque luego de atacarla,en su habitación hasta que la llevó al hospital ya "desvanecida".Fuentes judiciales informaron este domingo a Télam queserá juzgado desde el 8 de agosto por el homicidio en contexto de violencia de género deSegún los voceros consultados, el debate se llevará a caboy estará a cargo del juez Joaquín Duba, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Azul.Durante el juicio, la acusación será impulsada por la fiscal Karina Genusso, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, de Azul; y el abogado Sergio Hernández, de Asistencia a las Víctimas. En la primera audiencia del debate se realizará, tras lo cual, las partes llevarán a cabo sus alegatos de apertura. Y para finalizar la jornada se espera que declare María de los Ángeles Zarate, la madre de Eliana, dijeron los informantes.Los voceros indicaron que se estima que durante el debate declararán unas 150 personas, entre amigos de la víctima, el propio acusado, policías, médicos psicólogos y familiares."Yo como madre de Eliana busco la pena máxima para Ponce.. No la supo amar ni cuidar", dijo a Télam la mamá de la víctima. Y agregó: "No va a ser fácil el final del proceso que venimos llevando hace casi tres años tras la muerte de mi hija, pero vamos a estar fuertes para que mi nena pueda descansar en paz".La mujer recordó que también declarará en el juicio una de las hijas de Eliana, quien quedó en medio del "conflicto" entre la víctima y el ahora imputado.cuando, en realidad, él le dio golpes en la cabeza porque no quería festejar su cumpleaños con algunos de sus amigos", relató María de los Ángeles.La mujer explicó que Ponce "la tuvo todo un día oculta en la habitación y no volvió a darle asistencia y la llevó desvanecida al hospital, donde".El hecho ocurrió la noche del domingoen una casa ubicada en Camilo Gay al 1000, casi esquina Guido Spano Oeste, en Azul, unos 300 kilómetros al sudoeste de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires (CABA), donde Elian y Ponce convivían.Ese día, la pareja había compartido un asado con amigos y parientes por el cumpleaños del hombre, tras lo cual se produjo el ataque en el que,Para la fiscalía, el hombre "agredió físicamente con intenciones de ocasionarle la muerte, tomándola de su cuerpo y haciéndola caer al piso, luego de lo cual le propinó al menos un golpe en la cabeza".A raíz del ataque,, y luego fue llevada en ambulancia hasta el hospital municipal de Azul, donde fue asistida en la guardia y recobró el conocimiento.Por insistencia de los acompañantes de la mujer, entre ellos el propio Ponce, y contra el consejo de los médicos, Eliana fue regresada la madrugada del lunes 17 de agosto en ambulancia a su domicilio, aunque horas después se volvió a descomponer y sus familiares la llevaron nuevamente al hospital en el que quedó internada en grave estado hasta el 27 de octubre, cuando murió.A raíz de los dichos dequien la había empujado y pegado una patada en la cabeza, Gennuso le imputó el hecho a Ponce, quien quedó detenido y en su indagatoria aseguró que, si bien él estaba con su pareja en la habitación, ella se golpeó sola al caerse de la cama.