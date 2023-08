Los golpistas de Níger se enfrentan a una posible intervención militar regional

El plazo del ultimátum culmina este domingo al final del día, pero la junta que tomó el poder el 26 de julio en Niamey, la capital nigerina, aún no mostró ninguna disposición a ceder. / Foto: AFP.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, dijo en la televisión pública que una intervención sería "una amenaza directa" para su país

Foto: AFP

La incertidumbre sobre una posible intervención militar ense mantenía este domingo a pocas horas del vencimiento de un ultimátum dado por países vecinos a militares nigerinos que dieron uny detuvieron al, luego de que algunas de esas misma naciones se mostraran más favorables a una solución diplomática.El domingo 30 de julio,, sin descartar utilizar "la fuerza" en caso de incumplimiento., pero la junta que tomó el poder el 26 de julio en Niamey, la capital nigerina, aún no mostró ninguna disposición a ceder.El viernes pasado,, y algunos ejércitos, como el de Senegal, dicen estar listos para participar.Sin embargo,, sobre todo por las críticas de algunas naciones del continente, como Nigeria y Argelia, que prefieren insistir en soluciones políticas antes que abordar la posibilidad de avanzar con acciones militares.Por su parte, el destituido primer ministro del país, Ouhoumoudou Mahamadou, advirtió que la desestabilización en el país puede provocar un aumento de la presencia yihadista."El riesgo existe, Níger está desestabilizado como Mali y Burkina Faso", países que limitan con Níger. están gobernados por militares desde 2022, tras sendos golpes de estado, y cuyas autoridades de facto respaldan a sus colegas nigerinas."Concretamente, existe el riesgo de que los yihadistas encuentren un terreno favorable para desarrollarse y desplazarse hacia el sur", declaró Mahamadou en una entrevista con el diario italiano La Stampa.Añadió que si los líderes golpistas no se comprometen, "la Cedeao tendrá que decidir qué dirección tomar".El Senado de Nigeria -peso pesado en la Cedeao, con 215 millones de habitantes y 1.500 kilómetros de frontera compartida con Níger-, llamó al presidente Bola Tinubu a "fortalecer la opción política y diplomática".Durante una reunión a puerta cerrada,, según la prensa local.Además, la Constitución del país señala que las fuerzas de seguridad no pueden combatir en el extranjero sin la aprobación previa del Senado, excepto en caso de "riesgo o peligro inminente" para la seguridad nacional.Argelia, que no es miembro de la Cedeao, pero comparte casi 1.000 kilómetros de frontera con Níger, también expresó sus reservas.El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, dijo en la televisión pública que una intervención sería "una amenaza directa" para su país.Chad, gran potencia militar africana y vecino de Níger, no miembro de la Cedeao, también anunció que no participará en ninguna intervención y que aboga por el diálogo.La junta militar en Níger, encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, prometió una "respuesta inmediata" a "cualquier agresión".Sus vecinos de Mali y Burkina Faso, gobernados también por golpistas y suspendidos de la Cedeao, respaldaron a los militares de Níger y dijeron que cualquier intervención sería considerada como "una declaración de guerra" contra ellos.Estos dos países, así como Níger, se enfrentan a una violencia recurrente que moviliza a sus tropas."Una guerra más en el Sahel tendrá un solo ganador: los movimientos yihadistas que desde hace años construyen su expansión territorial sobre la quiebra de los Estados", advirtió un grupo de especialistas en la región africana del Sahel, en una columna publicada el sábado en el diario francés Libération.En la mañana, las calles de Niamey, baluarte de la oposición, estaban tranquilas, pero muchos de sus habitantes esperan que no se produzca una intervención militar, informó la agencia de noticias AFP.Por la tarde,La Cedeao y los países occidentales piden el retorno al orden constitucional y la liberación del presidente Bazoum, prisionero de los golpistas.Francia, de la que Níger fue colonia hasta 1960, subrayó ayer que apoya "con firmeza y determinación" los esfuerzos de la Cedeao para revertir el golpe de Estado y estimó que estaba en juego "el futuro de Níger y la estabilidad de toda la región".Las relaciones entre Níger y Francia se han deteriorado en los últimos días.Los golpistas se retiraron el jueves de los acuerdos de cooperación en el campo de la seguridad y defensa con Francia, que despliega en Níger un contingente militar de 1.500 soldados para la lucha antiyihadista.Tras Francia y España, el ministerio italiano de Defensa anunció el domingo