En Portugal, Francisco animó a los jóvenes a que "no tengan miedo de cambiar el mundo"

Unos 20.000 jóvenes se reunió en el Festival de Influencers Católicos «La Iglesia te escucha» ha congregado a miles de participantes y 577 evangelizadores digitales, provenientes de 63 países, en el evento organizado con el impulso del Dicasterio para la Comunicación.



La pastoral digital está viva. Ha quedado demostrado en el evento vivido este viernes 4 de agosto en la Plaza Cristonautas (Martim Moniz, Lisboa). Unos 20,000 jóvenes se congregaron en el Festival de Influencers Católicos, entre ellos 577 evangelizadores digitales que anuncian a Cristo en las redes sociales, a los que también se unieron online 572 misioneros digitales más. En el evento participaron altos cargos vaticanos como Paolo Rufinni, prefecto del Dicasterio para las Comunicaciones de la Santa Sede, y el Cardenal Rodríguez Maradiaga SDB, cardenal emérito de Honduras. Además del actor Jonathan Roumie, que hace de Jesús en la serie The choosen y artistas musicales como Hakuna Gruoup Music, Rob Galea, Pitter di Laura, y el grupo de músicos compositores del himno del evento que se ha hecho viral en redes sociales, Pablo Martínez, Aldana Canalé, Padre Jota, Nicolas vargas, Tomas Romero and Juan Delgado.



El evento estuvo lleno de oración, música y testimonios, entre los continuos aplausos, contribuyó a que los Influencers se pudieran ver y abrazar presencialmente después de trabajar juntos todo el año en el sínodo digital.



Comenzó con el agradecimiento de Mons. Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio de la Comunicación de la Santa Sede, quien pidió a los jóvenes vivir en unidad entre ellos y con los Obispos y el Papa. Monseñor Lucio mostró el regalo que el Santo Padre envío a los jóvenes evangelizadores digitales: una rama de olivo bendecida por él mismo como símbolo de la paz. Con este gesto el Papa invita a los misioneros digitales a generar paz y encuentro en las calles digitales. El secretario del dicasterio terminó invitando a los jóvenes a ser «Iglesia en salida», que busque la en las periferias existenciales la necesidad de Dios que tienen las personas.



A continuación Jonathan Roumie, el actor que hace de Jesús en la serie The choosen, sorprendió a los participantes. Era el invitado sorpresa. Roumie invitó a los jóvenes a seguir a Cristo, algo que para él es mucho más que una carrera. Afirmó que «seguir a Cristo implica hablar en su nombre, ser verdaderos comunicadores de Cristo en todas las relaciones y aspectos de la vida».



Paolo Rufinni, Prefecto del Dicasterio para las Comunicaciones de la Santa Sede, en su breve mensaje agradeció a los jóvenes su alegría y entusiasmo por hacer una Iglesia joven. Y el cardenal Oscar Maradiaga, SDB. compartió con los jóvenes su alegría de evangelizar el campo digital e impartió la bendición misionera a todos ellos que encendieron las linternas de sus móviles como símbolo de la luz que llevarán a las redes sociales.



La noche siguió con música de oración. Hakuna Gruoup Music estrenó en exclusiva su canción Capricho que sería lanzada esa misma madrugada. Finalmente, el festival llegó a su fin con las palabras de agradecimiento de Mons. Lucio, quien recordó a los jóvenes que son enviados al mundo a proclamar la misericordia de Dios. Se terminó cantando a la Virgen y ofreciéndole un ramo de flores.



El papa Francisco les pidió este domingo aque "no tengan miedo de cambiar el mundo y luchar por la justicia y la paz", al encabezar la(JMJ), durante la que también anunció que la próxima edición del evento será en 2027 en Seúl."Está bien que quieran cambiar el mundo, no tengan miedo", planteó el pontífice ante más de un millón de jóvenes reunidos en el Parque Tejo de Lisboa, última actividad multitudinaria de la JMJ iniciada el martes.Durante la homilía de este domingo, el Papa se dirigió a los jóvenes que durante toda la semana superaron las previsiones de las autoridades portuguesas y, parafraseando al pontífice polaco Juan Pablo II, los animó a que "no tenga miedo"."A ustedes, jóvenes, que cultivan sueños grandes pero frecuentemente ofuscados por el temor de no verlos realizarse; a ustedes, jóvenes, que a veces piensan que no serán capaces, a ustedes, jóvenes, tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa", les habló de forma directa."A ustedes, jóvenes, que quieren cambiar el mundo y luchar por la justicia y la paz; a ustedes, jóvenes, que le ponen ganas y creatividad, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes, jóvenes, que la Iglesia y el mundo necesitan como la tierra necesita la lluvia; a ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro; sí, precisamente a ustedes, jóvenes, Jesús les dice: No tengan miedo", señaló.En otro tramo de la homilía, el Papa siguió con los mensajes a la juventud y planteó que "no nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores, cuando exhibimos una imagen perfecta y nos sentimos fuertes y exitosos. No"."Brillamos cuando, acogiendo a Jesús, aprendemos a amar como Él, porque esta es la verdadera belleza que resplandece: una vida que se arriesga por amor", agregó luego en esa dirección, antes de citar al filósofo Soren Kierkegard y su idea de que la belleza del mensaje revolucionario de Cristo consiste en "encontrar amable el objeto no-amable, es decir amar al prójimo tal como es"."No sólo cuando está en sintonía con nosotros, sino también cuando no nos resulta simpático y tiene aspectos que nos desagradan", dijo, en una continuidad del reclamo que hizo durante el sábado para que los jóvenes participen en una Iglesia abierta "a todos"."Recordemos esto: ponernos a la escucha del Señor, permaneciendo abiertos a sus sorpresas, nos hace personas capaces de escucharnos entre nosotros y de escuchar la realidad que nos circunda, las otras culturas, las voces de dolor de los pobres y de los más frágiles, y el grito de la tierra herida y maltratada", llamó luego, al retomar otro de los ejes de su visita a Portugal como fue animar a los jóvenes a que continúen con sus preocupaciones ambientales.En otro de los tramos de su mensaje, luego de rezar el Ángelus dominical, el Papa volvió a enfocarse en el pedido de paz y, desde el extremo occidental de Europa, se refirió al conflicto iniciado en la parte oriental del continente con la invasión rusa a Ucrania de febrero de 2022."Acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y guerras. En el mundo son muchos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto", sostuvo."Amigos, permítanme que yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón: el sueño de la paz, el sueño de los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de paz", animó luego a los jóvenes de los cinco continentes que lo acompañaron durante toda la visita al país ibérico iniciada el miércoles."De regreso a casa, sigan rezando por la paz. Ustedes son un signo de paz para el mundo, un testimonio de cómo las diversas nacionalidades, las lenguas y las historias pueden unir en lugar de dividir. Ustedes son la esperanza para un mundo diferente. Gracias. ¡Sigan adelante!", los convocó en esa dirección.Tras haber animado a los jóvenes, el pontífice de 86 años se encargó de confirmar que la próxima edición de la JMJ será en 2027 en Seúl, Corea del Sur."Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025, en Roma, para celebrar juntos el Jubileo de los Jóvenes. Y dos años más tarde, en 2027, la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Asia: ¡será en Corea del Sur, en Seúl!", los invitó.Será así la segunda edición del evento en Asia, tras la que se hizo en Manila, Filipinas, en 1995.Según Francisco, la llegada de la JMJ a Oriente "es un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia y del sueño de unidad del que ustedes son testigos".Luego de haber celebrado la misa que sirvió de ceremonia de clausura de la JMJ y de rezar el tradicional Ángelus dominical, Francisco se reunirá a las 16.30 locales (12.30 de Argentina) con los voluntarios que participaron de la JMJ y luego regresará a Roma.