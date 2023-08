Grabois afirmó que su sector "fue el primero en poner el cuerpo" por los pobres

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois aseguró que el sector que representa en la coalición "fue el primero en poner el cuerpo para defender al pueblo pobre" y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante un acto de campaña que encabezó en el Club Social y Deportivo Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán, donde llamó a reconstruir “el tejido social de una Argentina que sea justa y soberana”.“A nosotros nos podrán acusar de muchas cosas, seguro que cometimos un montón de errores y no somos los genios de la política y el armado de listas. Pero nadie nos va a poder reprochar nunca que cuando hubo que estar poniendo el cuerpo por el pueblo pobre, por los humildes y por Cristina, fuimos los primeros en la fila para resistir cualquier ofensiva”, señaló Grabois según indicaron voceros partidarios.En ese sentido, el dirigente social aseguró que el espacio que encabeza en la interna de UxP que disputará en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 "estuvo bancando los palos y los gases" porque tiene fidelidad con "la historia y las convicciones”.“La torta se agrandó, pero aumentó la pobreza. Esta es la base de todo lo que está mal. Esta campaña se trata de hablar de esas cosas que se supone que no se pueden hablar”, sostuvo Grabois al referirse a la situación económica actual.Luego de presentar sus propuestas sobre tierra, techo y trabajo, el referente social consideró que existe “una cuestión ética, cristiana y humana que es elemental, y que es tener paciencia con los humildes, tener paciencia con los débiles y el coraje reservado para los fuertes"."¿Dónde está la gran audacia de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes? Eso lo decía (el expresidente Néstor) Kirchner también”, recordó.En referencia a la problemática de las adicciones y la salud mental, en particular de la juventud, Grabois afirmó que "los pibes están en la esquina porque les robaron la escuela; no están los clubes y no están los centros culturales que supieron ser la base de la comunidad organizada en la Argentina”.“Todos necesitamos ayuda. No piensen que el problema que tienen ustedes con sus pibes es un problema individual o familiar. Es un problema social y político y solo lo vamos a resolver si nos unimos, si luchamos juntos y si reconstruimos el tejido social de una Argentina justa y soberana”, subrayó.