Brigadistas de los bomberos voluntarios fueron evaluados para recibir una acreditacion de la ONU

Este es un gran logro de Argentina en materia de Gestión Integral del Riesgo de Desastres pues implica el reconocimiento internacional al sistema que nuestro país desarrolló para acreditar equipos como el de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/4QWNrywSsh — Cascos Blancos 🇦🇷 (@CascosBlancos) August 5, 2023

Un grupo departiciparon de un curso que tuvo la finalidad de formalizar el reconocimiento de las, que depende de la"Esta jornada permite probar las capacidades del Sistema Nacional de Acreditación de Brigadas de Búsqueda y Rescate frente a expertos de otros países de Latinoamérica como Ecuador, Chile y Brasil", señaló la presidenta de losLa funcionaria indicó que esta actividad es "un espacio de encuentros y aprendizajes y en donde los evaluadores internacionales también pueden identificar las innovaciones que tiene el país en esta materia y que permite acelerar los procesos de búsqueda".La titular de los Cascos BlancosLas jornadas de capacitación se desarrollarán hasta el lunes en el Centro de Entrenamiento Federativo de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (CeFEB), ubicado en la localidad bonaerense de Tapalqué, y tienen el objetivo de formalizar el reconocimiento de las Naciones Unidas al sistema nacional de acreditación de equipos de búsqueda y rescate urbano de personas.La acreditación y evaluación es realizado por el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano (INSARAG), la red internacional más importante del mundo en la materia, con sede en Ginebra, Suiza y está integrado expertos internacionales de Ecuador, Brasil y Chile.La secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad,La funcionaria enfatizó que este hecho "facilitará que más brigadas de rescate se puedan certificar en la Argentina".Por su parte,"Esto permite un tener un código común entre los rescatistas, lo que permitirá una mejor organización, mayor orden y claridad en contextos de emergencia", apuntó Rebaza.Durante la tarde ventosa, el equipo "Puma" de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires realizó un operativo de apuntalamiento de ventana, en un simulacro de terremoto, ante la mirada de Frederic y un grupo de cuatro veedores, encargados de evaluar el trabajo de los brigadistas., mientras los veedores controlaban las medidas de las maderas, la colocación de los cables, la manipulación de las herramientas y la prolijidad del trabajo."El tiempo siempre es importante, pero no es lo primordial. En un trabajo de apuntalamiento, las partes tienen que ser precisas y prolijas para que en caso de un operativo de rescate se pueda salvar a la persona que se encuentra en el interior. Caso contrario, ponemos en peligro no solo a la persona que se encuentra dentro de la edificación, sino también a los brigadistas que acudirán a su rescate", indicó uno de los veedores que se desempeña en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Don Torcuato., jefe de Capacitaciones de la Federación de Bomberos de Voluntarios de la provincia de Buenos Aires y líder del operativo,"Estamos muy conforme con el rendimiento de nuestra brigada. Esto no es un trabajo de un día, sino que son muchos años de trabajo. Estamos confiados que estamos haciendo y ojalá que nos permita lograr el objetivo de la acreditación y ser parte del sistema nacional de USAR. Para nosotros esto sería un enorme reconocimiento", apuntó.