Un stream de 24 horas desde el Obelisco con fines benéficos

Llegue arriba en un rato arrancamos pic.twitter.com/NUqhnvtptC — spreen (@SpreenDMC) August 5, 2023

Cientos de niños, niñas y adolescentes se concentraron en la tarde de este sábado en las inmediaciones del Obelisco para seguir la transmisión en vivo que durante 24 horas realiza desde la cúpula del monumento, a 60 metros de altura,Con carteles en los que podía leerse "Spreen te amo", sosteniendo espadas de cartón del videojuego Minecraft, o vestidos con pijama del personaje de Pokemon "Pikachu", los asistentes, junto a sus padres o madres, se aglutinaron sobre las vallas que rodean el monumento porteño.Al grito eufórico de "asomate", "saca la mano" o "te amo", los fanáticos no dejaban de saltar, mirar al cielo y alzar las manos para saludar ante el paso del dron.María Fernanda Barresi, ubicada en las primera filas detrás del vallado con su hija de 9 años, dijo a Télam: "Me trajo ella, yo no tengo ni idea a quién vengo a ver". Mientras que la niña afirmó: "A mi me encanta, estoy esperando que baje para poder verlo".Un niño corre y le dice a su madre que "ya empezó el stream", mientras ella toma mate sentada en el cordón de la Avenida Corrientes, que se encuentra cortada al tránsito.Mientras algunos seguían el stream a través de sus celulares por la plataforma Twitch, otros permanecían con el teléfono en alto grabando por si el ídolo se asomará a saludar.Lara Perini (13) y Celeste Maciel (15), de CABA, manifestaron a esta agencia "haberse conocido recién y ya ser amigas", uniéndolas "el fanatismo".Lara se enteró de la presencia de Spreen en el Obelisco por la red social Tik Tok.La jornada tiene un acto benéfico, ya que todo lo recaudado en este stream -que por momentos contaba con 132 mil espectadores- se va a utilizar para la compra de alimentos a comedores, detalló en sus redes sociales el joven streamer, que se situó en la cúpula del Obelisco, a más de 60 metros de altura.Recientemente,Coscu fue el precursor de la idea de hacer un streaming desde la punta del Obelisco, llevándola a cabo por primera vez en el año 2021.