Las propuestas de Jesús Escobar para "cuidar el bolsillo del pueblo" y suspender el pago al FMI

El precandidato a presidente por Libres del Sur, Jesús Escobar, presentó sus propuestas para estas elecciones entre las que se destacan la suspensión del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), "utilizar todos los recursos del Estado para cuidar el bolsillo de la gente" y el congelamiento de los precios de alimentos y servicios en acuerdo con los grandes monopolios bajo la premisa de que "si alguien aumenta, va preso"., expresó Escobar en declaraciones a Télam.Para el dirigente, la suspensión del pago al FMI "es lo que el sentido común invita a hacer" ya que fue una deuda "floja de papeles" y sostuvo que va a conseguir "sin dudar" una quita de por lo menos del 50% del capital, que se condonen los intereses y un tiempo de gracia de 10 años con el organismo de crédito internacional., aseveró.Para llevar adelante su plan de gobierno, el precandidato pidió el acompañamiento del pueblo con el objetivo de "poner en pie una nueva representación del campo popular".Además, EEl dirigente -oriundo de Neuquén y que lleva como compañera de fórmula a Marianella Lezama Hid- cerró su campaña con una serie de caravanas por el conurbano bonaerense luego de haber recorrido 23 provincias y más de 130 ciudades donde el principal planteo que le acercaban los vecinos era "parar la inflación", según contó."Se pude controlar los precios y la inflación a través de los grandes monopolios. Me voy a sentar con los diez monopolios que forman la canasta básica y los cinco de los servicios públicos y les voy a platear que terminen con los aumentos. Si alguien aumenta, va preso", sostuvo Escobar.Al mismo tiempo, el precandidato aseguró que va a aplicar la ley de abastecimiento y que va a enviar "a la Gendarmería a los mercaditos para cerciorarse que haya pleno cumplimiento"., aseveró.Para llevar adelante su plan económico, Escobar afirmó que va a pedir el acompañamiento de la sociedad y la movilización y se comprometió a recurrir a instrumentos como la consulta popular y el referéndum que garanticen la participación de la ciudanía en "las grandes decisiones del Estado"."Es inentendible que el delito que cometió (el expresidente Mauricio) Macri se haya legitimado a través de un nuevo acuerdo con el FMI. Se tendría que haber realizado una consulta popular para saber si los argentinos estábamos de acuerdo con endeudar a generaciones y generaciones con ese flagelo", apuntó.En ese sentido, expresó críticas al precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, y señaló que su función es "lavarle la cara por izquierda" al Gobierno.Por otro lado,"Lo que no dicen es que el el campo popular, el progresismo, la centro izquierda y la izquierda viene creciendo a lo largo y ancho de Argentina. Vamos a hacer una mejor elección que Milei. Yo lo que le pido a la gente es que me ayude poner en pie una nueva representación del campo popular", completó Escobar.