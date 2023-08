Los espacios de la izquierda cierran sus campañas con propuestas "anticapitalistas"

Precandidatos a la presidencia: Manuela Castañeira, Myriam Bregman y Gabriel Solano.

Myriam Bregman - Nicolás del Caño

Laferrere, La Matanza. Abrazos y caminatas que prometen más luchas compartidas. pic.twitter.com/VxbGDZmWua — Myriam Bregman (@myriambregman) August 5, 2023

Gabriel Solano - Vilma Ripoll

Solano: "El FIT-U no puede ser expresión solo de un sector progresista de la clase media" / Foto archivo: Lara Sartor.

Manuela Castañeira - Lucas Ruiz

Castañeira: "Vamos al último tramo de campaña con mucha alegría porque en la calle los trabajadores se identifican con nuestras propuestas".

Marcelo Ramal - Patricia Urones

La campaña desde Política Obrera tuvo especial eje en la precarización laboral y en advertir un avance contra los derechos de los trabajadores.

Las dos listas de la coalición Frente de izquierda Unidad (FIT-U), el Nuevo Más y Política Obrera llevarán adelante actividades y actos en la última semana previa a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 con el propósito de convocar a votar las distintas las propuestas "anticapitalistas" de estos espacios.El cierre de campaña de la fórmula que integran los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, postulantes de la, realizará varios actos de cierre de campaña esta semana.El primero de ellos tuvo lugar este sábado en el partido bonaerense de La Matanza, donde Bregman sostuvo que "votar a la izquierda es un mensaje de quienes dicen basta" y llamó a no "bajar la cabeza ni resignarse" ante la situación actual."No nos pueden decir más que tenemos que esperar y que primero está ely los acreedores internacionales cuando los pibes pasan hambre en nuestro país", remarcó la precandidata.La semana electoral continuará elcuando los precandidatosy se sumarán a un acto de la juventud en la Universidad Nacional de La Plata.Finalmente el, la actividad se concentrará en la Ciudad de Buenos Aires, donde Bregman y Del Caño realizarán unaEllos precandidatos de "Unir y Fortalecer la Izquierda" esperarán los resultados electorales a partir de las 16 horas en laen la Ciudad de Buenos Aires, según anticiparon fuertes partidarias.Por otro lado, la-donde confluye el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-, que postula la fórmula presidencial conformada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll, tendrá su cierre de campaña el"El Frente de Izquierda o los candidatos del FMI", será la consigna de la actividad proselitista de este sector, que en la ciudad de Buenos Aires postula a Vanina Biasi como precandidata a la Jefatura de Gobierno porteño.. Hay un repudio muy grande a la situación que vive Argentina. A ellos le decimos que estamos a favor de esa bronca que existe, pero nos parece mucho más adecuado expresarlo votando a nuestra lista", remarcó Solano en declaraciones a Télam.En ese sentido, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires llamó a votar por su espacio y calificó al sector que encabeza Bregman como "una formación de tipo mediática, con muchísimo menos incidencia en las luchas y especialmente en las barriadas populares" a las que "no quieren organizar por una serie de prejuicios o consideraciones equivocadas"."Queremos una fuerza independiente de todas las fuerzas que han gobernado, desde ya del macrismo y la derecha, pero también del peronismo., el FIT-U no puede ser expresión solo de un sector progresista de la clase media", remarcó Solano y expuso de esta forma las tensiones internas que existen en el FIT-U y que recrudecieron en los últimos días.Entre las actividades pensadas para esta semana, Solano acompañado por Néstor Pitrola -precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires- y Romina del Plá -aspirante a senadora por el mismo distrito- encabezará unAdemás, Solanoque se llevó a cabo por la plataforma Twitch.Finalmente, elde la Ciudad de Buenos Aires.Por fuera del FIT-U, el, que postula a Manuela Castañeira como precandidata a presidenta y a Lucas Ruiz como vice, va a realizar suque iniciará en las calles porteñaspara finalizar en la intersección de la avenidaAllí estarán presentes los principales referentes del espacio y Castañeira va a brindar una "reflexión final" sobre la campaña desarrollada que tuvo eje en la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, las medidas para terminar con la precarización laboral, los reclamos de la juventud, la educación y garantizar un salario mínimo de $500.000 "afectando las ganancias empresarias"."Venimos haciendo una campaña para girar el debate a la izquierda. Tenemos la convicción de que hay altas posibilidades que esta campaña se exprese en la votación el 13 de agosto", subrayó Castañeira a esta agencia.El tramo final de su campaña estuvo centrado en realizar recorridas por distintas provincias del país y desde el espacio anticipan que van a continuar esta semana difundiendo sus "siete medidas anticapitalistas, la defensa incondicional del derecho a la protesta y de todos los derechos democráticos" en el AMBA."Vamos al último tramo de campaña con mucha alegría porque en la calle los trabajadores se identifican con nuestras propuestas y la juventud que aspira a tener un futuro, las mujeres que defienden la conquista del derecho al aborto y las personas LGBT que defienden el derecho a disfrutar de su identidad nos expresan su apoyo y la necesidad de renovar la izquierda", añadió.En tanto, desdeque postula la fórmula presidencial conformada por Marcelo Ramal y Patricia Urones mantendrá unRamal junto al dirigente del espacio y, recorrerán este sábado el barrio porteño de Villa Crespo y el domingo, ambos participarán de una interpelación con vecinos y trabajadores en Parque Centenario donde llaman a votar "luchadores socialistas"."A los candidatos de las coaliciones capitalistas que disputan la elección los une el compromiso con el FMI. Su programa plantea una verdadera contrarrevolución social. Unos plantean aplicarlo con un shock represivo, otros, sin renunciar a la represión, postulan mediante un acuerdo de ´unidad nacional´. Los precandidatos socialistas de Política Obrera llamamos a los trabajadores a enfrentarlos con el voto y con la lucha", señalaron Ramal y Altamira.La campaña llevada adelante desde Política Obrera tuvo especial eje en la precarización laboral y en advertir un avance contra los derechos de los trabajadores valiéndose de recursos como un rap publicado recientemente bajo el titulo "Rotos" con letra del precandidato a presidente donde se denuncia " la destrucción de los convenios y de los salarios".Desde el espacio todavía no han confirmado las precisiones del cierre de campaña que van a realizar la próxima semana.