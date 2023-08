Milei cerrará su campaña con un acto en Villa Crespo

Foto: Sebastián Granata (archivo).

Las últimas recorridas electorales del economista

Las privatizaciones como bandera y el cierre de ministerios

Foto: Pablo Añeli (archivo).

Los cruces con los allegados a Bullrich

realizará su cierre de campaña el lunes en el estadio Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires,para esperar los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto.El cierre de campaña, según voceros de la agrupación libertaria,, en el barrio porteño de Villa Crespo., y postulantes a diputados y senadores.Desde el espacio informaron a esta agencia que además delineaban por estas horas las actividades posteriores al acto del cierre, mientras aúnMilei realizó esta semana actividades de campaña en las que"Los políticos te encerraron y te dijeron que te quedes en casa. El domingo 13 de agosto salí de tu casa, andá a votar y demostráles que este sistema corrupto del que solo ellos se benefician no va más", sostuvo el dirigente libertario tras una recorriday afirmó que "es la única chance que tenemos de ser un país próspero".En otra actividad que realizó, junto a su precandidato a intendente de ese municipio, el cantante David "El Dipy" Martínez, afirmó que los políticos "con tal de mantener sus privilegios toman decisiones que llevan a la gente a vivir en la miseria".Ese mismo día, el líder libertario presentóque contemplaMilei, secundado por su compañera de fórmula, reiteró su plan para una reforma monetaria, la eliminación de las restricciones cambiarias y cambios en las leyes de inteligencia, seguridad interior y defensa nacional.El anuncio fue realizado en su cuenta de Instagram y, a excepción de los de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, mientras impulsó la creación del Ministerio de Capital Humano, que agrupe a las actuales carteras de Desarrollo Social, Educación y Salud."Debemos ir en el largo plazo a los sistemas privados de salud y educación y debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa", afirmó entonces.Además, reiteró su polémica propuesta para privatizar las prácticas de sanidad al sostener queEl dirigente libertario señaló:y para eso, dijo, "También planteó unay seguir el modelo implementado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), con "un esquema de seguros de desempleo con mayor profundidad financiera".Reiteró, asimismo, su plan de "eliminación de la obra pública" e implantar un "esquema de iniciativa privada a la chilena".Varias de estas propuestas fueron cuestionadas por especialistas en educación, salud y empresarios.El presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, había indicado hace un mes en diálogo con Télam que las propuestas de eliminar la obra pública son "inviables en la práctica" y apuntó que esa situación se puede comprobar al observar a "los países más desarrollados del mundo".El partido libertario, en tanto, volvió a quedar en el centro de la polémica el jueves cuando en la señal televisiva La Nación+ la periodistaAndahazi y Canosa, ya que Andrioli tiene una foto junto a Milei pero, por ser parte de "una mentira flagrante" y le recordaron que Río Negro "no elige senadores".Además, agregaron que las listas "son de información pública" y afirmaron que el Código Electoral establece penas de prisión para quien "con engaños indujere a votar en determinada forma o abstenerse de hacerlo"."¿La señora Bullrich le pidió que invente mentiras para acusar de nazi a Javier Milei y La Libertad Avanza? ¿Usted sabia que era mentira lo que estaba diciendo?", le preguntaron a Andahazi.En este sentido,y le preguntaron al expresidente y fundador del PRO Mauricio Macri si "es consciente del rejunte de impresentables" en su coalición.El escritor y precandidato de JxC respondió que dio su opinión "por un informe de Viviana Canosa", mientras que la exministra de Seguridad de Macri no se pronunció sobre el tema.