Massa propondrá "futuro" con "unidad y orden" frente al "retroceso" neoliberal

Raúl Jalil afirmó que Massa representa "una gran oportunidad para el norte argentino" El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró este sábado que el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, representa "una gran oportunidad para el norte argentino".



"Massa tiene muy buen diálogo con los gobernadores y las gobernadoras, tiene una mirada federal, conocimiento y experiencia de la gestión como intendente, y como presidente de la Cámara de Diputados”, destacó Jalil en declaraciones al canal IP.



El mandatario afirmó que el ministro "generó acciones para marcar cuál es el camino que debe seguir Argentina para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".



"El la recuperación de Argentina es con gas, con el litio, con la minería, con la agroindustria y con más trabajo, inversiones y agregado de valor agregado", subrayó.



En tanto, en relación a Catamarca, Jalil aseguró que la provincial alcanzó "un récords históricos en turismo, obra pública y empleo privado en Catamarca".



"Creo que la gente, en el momento de la elección, y sobre todo en octubre, va a valorar todo el esfuerzo que estamos haciendo”, enfatizó.



El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, desplegará en la semana previa a las PASO unaque incluirá recorridas porcomo también actos junto a las centrales sindicales, la comunidad universitaria y los movimientos sociales, todo enmarcado en un mensaje que propondrá un "futuro" con "unidad y orden" frente al "retroceso" de las ideas neoliberales de la oposición.Con un ojo puesto permanentemente en la gestión que llevan adelante los equipos de Economía luego de lograr un inédito acuerdo con Qatar para usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) del país árabe como pago al FMI, Massa y todos los espacios que componen la coalición oficialista, como proponen los últimos spots de UxP La clave del mensaje será, premisas sobre todo encarnadas por los precandidatos opositores(La Libertad Avanza) y(JxC), como quedó expuesto en las medidas presentadas por el diputado Luciano Laspina en una reciente videoconferencia con el think tank estadounidense Wilson Center.Con untras varias reuniones realizadas en el búnker partidario de Bartolomé Mitre 363 a una cuadra de la Casa Rosada, en las que participaron todos los sectores bajo la coordinación del asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, la última etapa de la estrategia comunicacional se concentra en"El 13 de agosto vení a votar. La Patria está en nuestras manos", dice uno de los últimos spots de UxP, mientras que otro de los materiales audiovisuales viralizados en las últimas horas desde las redes sociales insiste:"El futuro de tus hijos está en tus manos y a veces, la alegría de un pueblo entero está en tus manos", reza la voz de Massa en off mientras en el inicio de la pieza audiovisual se reproduce el penal ejecutado por el defensor de la Selección Gonzalo Montiel ante Francia en la final del Mundial de Qatar, y cuya conversión le valió a la Argentina una alegría inolvidable al obtener ese certamen.En una muestra de unidad política y el apoyo de todos las corrientes que conforman UxP bajo la premisa de "salir creciendo en defensa del futuro de la Patria",Además, Massa asistirá este domingo a las 18 a unen el barrio porteño de Caballito convocado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en el día anterior a la denominada, que realizan todos los años distintos movimientos sociales.Previo al acto en Ferro, el precandidato realizará una, donde visitará una fábrica y dialogará con trabajadores, días después de haber anunciado un nuevo cambio en el piso del impuesto a las Ganancias , para que menos trabajadores sean alcanzados por ese gravamen, uno de los temas que más ocupa al equipo de Massa en Economía.En la discusión con las ideas de, desde el comando de campañaDesde esa lectura de la actualidad del país, la propuesta que defienden en el equipo de Massa es que la salida de la situación de crisis sea, al tiempo que advierten sobre los enormes riesgos que implicaría la aplicación de un "ajuste" como impulsan los sectores afines al neoliberalismo., sino que se sale creciendo y con más derechos para los trabajadores", advierten al cuestionar los planes de reducción de las indemnizaciones y de suspensión de conquistas de los trabajadores en ciertas actividades a partir de los convenios colectivos de trabajo, como propuso Dante Sica, exministro de la Producción y Trabajo de la gestión de Mauricio Macri Este domingo a las 20 se conocerá una, a cargo del abogado y periodista Tomás Rebord, que ya entrevistó al presidente Alberto Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof.El diálogo con Rebord se enmarca en unaen la que, a diferencia de otras campañas del justicialismo, se puso más énfasis en las redes sociales con un espacio importante para los videos viralizados desde TikToK.Por otra parte, luego de destacar la inversión en la construcción de jardines maternales "en defensa de los derechos de los infantes y mejores condiciones para las tareas de cuidado",En ese contexto, Massa participará de un encuentro este lunes a las 14 en la(UNSAM) con el ministro de Educación,, y 34 rectores de universidades, tres gremios con representación nacional, docentes y estudiantes.Allí, el precandidato se comprometerá acomo herramienta fundamental para lograr el ascenso social".También presentará el(MonoTech), que es una propuesta para los jóvenes emprendedores en el rubro tecnológico, como programadores, gamers, diseñadores gráficos y todo aquel que venda servicios de ese tipo al exterior.El 'MonoTech' permitirá que estos jóvenes facturen hasta 3000 dólares por mes, directamente por su propia cuenta, según precisaron a Télam desde el Palacio de Hacienda.Más tarde, Massa y Rossi participarán a las 18 en la sede porteña del gremio de las telecomunicaciones, Hipólito Yrigoyen 3171, señalaron desde la organización dirigida por el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado del ex Frente de Todos (FdT)En tanto, a las 19.30, el binomio aspirante a la Presidencia se trasladará a unas cuadras de allí, al-en Yrigoyen 1934-, donde participarán del encuentro de la cultura y el pensamiento nacional bajo el lemaDías antes, en su reciente visita a Córdoba, Massa se encontró con el cantante Andrés, y en un momento de distensión dentro de la campañaLa agenda hiperactiva continuará el próximo martes, cuando en la última parada de la gira federal previa a las PASO Massa visitepara hacer eje de un tema complejo: laAllí, el exintendente de Tigre llegará con el hándicap de haber implementado una serie de medidas cuando fue jefe comunal que le permitieron bajar el delito con iniciativas que en aquel momento aparecían como innovadoras, ya que por entonces nadie había avanzado en la implementación de un sistema de videovigilancia y de rápida respuesta., resumieron en ese sentido.Ese mismo martes, el precandidato encabezará a las 16 el acto organizado por laen el estadio exDirecTV Arena, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, bajo el lemaEl miércoles, viajará apara participar de un encuentro con jubilados junto a la titular de Anses,, en el que se, a partir de los días en que estuvo al frente de ese organismo durante la presidencia de Néstor Kirchner.Allí también enfatizará que, según adelantaron sus colaboradores.También el miércoles, el tigrense se trasladará al municipio bonaerense de, en el oeste del conurbano, para participar de un acto.Respecto al domingo mismo de las PASO, la coalición oficialista ya definió que elAl igual que en 2019,: a ese lugar se invitará también a, el otro precandidato presidencial de la coalición, para que se instale con sus colaboradores y allegados a la espera de que se conozcan los números.