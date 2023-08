Peirano destacó el "crecimiento y transformación" que tuvo desde 2019 el sistema científico nacional

Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación / Foto: Eliana Obregón.

Ciencia, datos, proyectos

La Agencia tiene 9000 proyectos, 6000 se vinculan a ciencia básica aplicada, y más de 3000 a desarrollo tecnológico / Foto: Eliana Obregón.

Planes de la Agencia

El presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, aseguró que la recuperación del sistema de ciencia argentino "está consolidada" y que éste "creció y se transformó", sobre todo enAl brindar un balance de su gestión que comenzó en 2019, Peirano destacó ante Télam: "Teníamos un mandato electoral de volver a poner de pie al sistema de ciencia y hoy esa recuperación está consolidada y se ha avanzado más allá de la recuperación. Hoy hay un sistema que creció y se transformó, en especial, desde una perspectiva de federalización"., la. En la administración anterior se consideró que las pymes argentinas no tenían la capacidad de desarrollar tecnología,y eso es un cambio conceptual", agregó el funcionario desde la oficina que ocupa en elubicado en el barrio porteño deY destacó que el"está llevando adelantesin antecedentes parecidos":; y "hay más dey una inversión muy grande en nuevos equipamientos"Laorganismo con autarquía administrativa y funcional en la órbita del MINCyT, tiene como, lay la ide la Argentina, para mejorar su perfil productivo y la calidad de vida de la población; y diseña e implementa instrumentos de promoción orientados en distintas temáticas, sectores y beneficiarios, con distintos fondos de financiamiento.En la actualidad,de los cuales, y más deEn iniciativas de desarrollo tecnológico, "una novedad", porque "antes de 2019, las cooperativas no eran consideradas parte del sistema de innovación", precisó Peirano.En ese sentido, resaltó como hito que "en estos cuatro años, vamos a completaruna financiación que permitió a pymes argentinas "hacer de la innovación el corazón de su negocio" y "convertir pesos en dólares en el país, porque muchas inversiones en conocimiento empiezan en pesos pero terminan convirtiéndose en una nueva exportación", explicó.El sistema de ciencia argentino cuenta con, carreras de investigación apoyadas por el Estado, detalló."Enque tenemos la: con", aseguró el funcionario. Y, el segundo país en importancia es Brasil con 800, le sigue México con 500, añadió.Además, ely "en todos los temas relevantes hay uno o más grupos de investigación trabajando hace años", destacó Peirano, lo que genera "un semillero estupendo" que apunta a la resolución de problemas específicos.En ese sentido, "" fue el desarrollo y producción de la, laun proyecto que viene de la ciencia, la industria y luego a las aplicaciones en salud; también se refirió a la historia de la pyme productora de toallas, que buscando que esas toallas no generen mal olor, alcanzaron una estrategia para neutralizar las bacterias generadas por la humedad con las perlas de cobre y plata y esa tecnología se aplicó a los barbijos durante la pandemia."Es una muy buena historia de cómo una pyme con iniciativa puede avanzar. No necesitás ser Google para estar en innovación", reflexionó Peirano.Hoy, la Agenciasalud, alimentos, producción verde, transición energética y transición digital.En cuanto a la"estamos abriendo un capítulo muy potente con Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos", puntualizó Peirano, lo que implicó, primero, "reconocer qué capacidades ya tenemos -en el país- y podemos potenciar"."En Argentina tenemos capacidades en el antes y el después del ChatGPT. Hace tiempo que(...) ycon las universidades argentinas y el sistema científico argentino", anunció el funcionario, al plantear que la inteligencia artificial "si la hacemos con conocimiento argentino orientado por las necesidades argentinas, nos puede ayudar a tener mejor salud y educación" en el país.En ese aspecto, definió que "tenemos quelogística, temas de salud y educación", al tiempo que indicó que desde la Agencia realizaron una experiencia piloto en salud al digitalizar historias clínicas de tres hospitales del conurbano bonaerense, lo cual, por ejemplo, permite advertir una intensificación de consultas que puedan significar el comienzo de una epidemia o puede ayudar a anticipar una enfermedad que comienza con situaciones agudas y después se vuelve crónica.Por otra parte, PeiranoSi nosotros nos queremos apoyar en algo para progresar está la paradoja de que lo más sólido que tenemos para apoyarnos es un intangible: la educación y el conocimiento. La, y es elenfatizó.Y sobre el futuro próximo de la ciencia respecto a las próximas elecciones, concluyó que "tenemos un gobierno que consolidó la política de presupuesto -con la aplicación de la ley de financiamiento plurianual de la CyT-, que expresa una continuidad de esta política en el tiempo y en frente una alternativa que quiere ir en un camino contrario al desarrollo. El contraste es grande y, si toda la definición pasara por CyT, no hay duda de cuál es la opción que a la mayoría de los argentinos/as les conviene", concluyó.