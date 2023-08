Destacan el "gran impacto" de la innovación tecnológica agropecuaria

Foto: Carlos Brigo.

Garmendia: "En el INTA tenemos más de 500 becarios, algo que no sucedía desde más o menos 2006-2007".

En el INTA se trabaja contra la Leucosis Bovina, una enfermedad que afecta a 30% de las vacas de campo y produce una mortalidad de más del 5%.

Mariano Garmendia destacó "la capacidad y el desarrollo de la ciencia que viene trabajando el INTA.

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, destacó "la capacidad y el desarrollo de la ciencia, de las políticas públicas en ciencia y tecnología, y lo que viene trabajando el INTA a lo largo de los años", en referencia a los premios CITA, entre ellos el Oro, obtenidos por el organismo.En diálogo con Télam, Garmendia resaltó que estos reconocimientos "no son resultados de un año, sino de una larga cadena de trabajos que se van sucediendo, van teniendo continuidad en el tiempo y con un gran impacto en la producción y, por tanto, en la economía del país".El CITA de oro a la Innovación en Tecnología Agropecuaria se lo llevó el desarrollo de la primera cepa vacunal contra la Leucosis bovina, propuesto por el Instituto de Virología del INTA Rafaela (Santa Fe) y la Universidad de Lieja (Bélgica).Además, el evento Virus de la Leucosis Bovina modificado genéticamente -que busca generar inmunidad y protección contra esta enfermedad endémica que afecta principalmente al ganado lechero- resultó ganador en la categoría Producción Animal.Asimismo, fue distinguido el desarrollo de una herramienta de estimación de calidad de siembra y cobertura en alfalfa con drones en la categoría AgTech Ganadera; y tuvieron mención especial Chango, el tractor multipropósito para las familias agropecuarias, y BioTerm, una herramienta para convertir el tiempo calendario a térmico."Estos desarrollos, en los cuales el Estado juega un rol fundamental, demuestra que la apuesta en la ciencia y la tecnología, pero fundamentalmente en la continuidad del proyecto político y de desarrollo, da resultados", aseguró.En referencia a la situación del INTA, recordó que en su gestión se inició un proceso de "fuerte de recuperación el año pasado, de recuperación presupuestaria, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de los recursos humanos"."Estamos hablando de camionetas, laboratorios, edificios; desde 2012 que no se hacían estos niveles de inversión", así como "un buen incremento salarial que creo que nos pone hoy a los niveles de 2015", resaltó.Adelantó que "si todo viene bien, antes de fin de año también vamos a tener un nuevo convenio colectivo de trabajo, algo en lo que se ha venido trabajando a partir de principios del año pasado, con el apoyo del Ministerio de Economía"."Tenemos hoy más de 500 becarios, algo que no sucedía desde más o menos 2006-2007, hemos comprado 360 vehículos y este año pensamos repetir eso, lo que significa una renovación de más de 35% de la flota de vehículos, cuando la última compra grande de vehículos había sido en 2012", detalló.En relación con los cambios en el convenio colectivo de trabajo, consideró que le va a dar al organismo "una capacidad competitiva de formación de recursos humanos mucho más fuerte, va a marcar un antes y un después".Respecto de los grandes desafíos para la innovación en tecnología agropecuaria que se le plantean al organismo, señaló que uno es "acompañar el tema de los procesos que tienen que ver con el cambio climático"."Esto tiene que ver con nueva genética, que sea capaz de soportar todo lo que trae aparejado el cambio climático; y el tema del agua, porque eso va a ser estratégico para la producción agrícola y ganadera del país, para mantener los niveles de productividad con un uso racional de los recursos", amplió.En particular sobre el impacto que implicará el desarrollo de una vacuna contra la Leucosis Bovina, Garmendia recordó que se trata de una enfermedad que afecta a 30% de las vacas de campo y produce una mortalidad de más del 5% de las vacas."Estamos hablando de una caída de producción y una mortalidad de animales muy importantes; y también afecta al ganado de cría para carne; no sólo en el país, sino en toda América", advirtió.Por ello, resaltó que se trata de la primera vacuna que se hace en el mundo y hay interés de otros países en tenerla como vacuna, e indicó que la idea es producirla a nivel nacional, en conjunto con empresas nacionales.Finalmente, se manifestó optimista sobre el futuro del organismo: "Lo veo con mucha alegría. Yo pertenezco, soy planta del INTA, así que mi familia, todo está relacionado a la innovación. Hoy estamos sembrando una semilla muy importante"."Tuvimos una pérdida de cuadros técnicos del periodo 2016-2019 muy fuerte, aparte de la pérdida salarial; creo que esto es un camino que nos va a llevar a tener de vuelta una planta fuerte, capacitada para los desafíos que nos quedan", remarcó."Siempre hay cosas para mejorar, pero estamos avanzando mucho también en el tema de conectividad y comunicación rural, en conjunto con algunas áreas del Ministerio de Economía de la Nación", concluyó.