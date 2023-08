Ucrania atacó un petrolero ruso y Moscú reivindicó la captura de un pueblo

Arabia Saudita busca una solución a guerra de Ucrania



Arabia Saudita es sede desde este sábado de una reunión con representantes de unos 30 países para buscar una solución a la guerra en Ucrania, un encuentro al que no fue invitado Rusia y del que se esperan pocos avances.



La rica monarquía del Golfo anunció la noche del viernes la llegada de "asesores de seguridad de países hermanos", sin revelar los nombres de los Estados que participarán, para discutir la "crisis de Ucrania", durante dos días en la ciudad de Yeda.



"Anticipo que la conversación no será fácil, pero la verdad está de nuestro lado", dijo Andrii Yermak, responsable de la oficina presidencial de Ucrania, en una entrevista transmitida el viernes.



"Tenemos muchos desacuerdos y hemos escuchado muchas posiciones, pero es importante que compartamos nuestros principios", dijo Yermak, que encabeza la delegación ucraniana que asistirá a Yeda, y añadió: "Nuestra tarea es unir a todo el mundo alrededor de Ucrania".



Riad envió invitaciones a una treintena de países, entre los que no figura Rusia, según diplomáticos conocedores de los preparativos.



También señalaron que Riad está particularmente interesado en recibir a Brasil, India, China y Sudáfrica, miembros del Brics (grupo al que también pertenece Rusia) que, a diferencia de las potencias occidentales, no se pusieron del lado de Ucrania, aunque tampoco apoyan la invasión rusa.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró el abanico de países representados en estos encuentros, incluidas naciones en vías de desarrollo que se vieron golpeadas por el aumento de precios alimentarios provocado por la guerra. "Esto es muy importante, porque en cuestiones como la seguridad alimentaria, el destino de millones de personas en África, Asia y otras partes del mundo depende directamente de qué tan rápido se mueva el mundo para implementar una fórmula de paz", dijo el viernes el mandatario ucraniano.



Arabia Saudita, que como máximo exportador de crudo trabaja de cerca con Rusia en política petrolera, ha mantenido contactos con ambos bandos y se posicionó como posible mediador en la guerra que se acerca al año y medio de duración.



China, que asegura guardar una posición neutral en el conflicto, pero fue criticada por los países occidentales por no condenar a Moscú, anunció el viernes que participará en estos encuentros de Yeda. "China desea trabajar con la comunidad internacional para continuar desempeñando un papel constructivo en promover una solución política a la crisis de Ucrania", dijo su vocero diplomático, Wang Wenbin.



Sudáfrica también asistirá, al igual que India, que definió el encuentro alineado con su postura de que "el diálogo y la diplomacia es el camino a seguir".



"Al acoger esta cumbre, Arabia Saudita quiere reforzar su ambición de convertirse en una potencia media mundial capaz de mediar en los conflictos", evaluó el analista Joost Hiltermann, responsable para Oriente Medio de la ONG International Crisis Group, citado por la agencia de noticias AFP.



Para Riad, que también intercede en el conflicto de Sudán, el objetivo es "hacer que la gente olvide algunos de sus fracasos pasados, como su intervención militar en Yemen o el asesinato de Jamal Khashoggi", agregó el experto recordando al periodista estadunidense asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Ankara.



La volatilidad de los mercados energéticos, vinculada a la guerra en Ucrania, le dio a Arabia Saudita la oportunidad de recuperar su lugar en el escenario mundial.



Riad "quiere verse junto a India o Brasil, porque solo como grupo estas potencias intermedias pueden aspirar a tener impacto", estimó Hiltermann.



Aunque Arabia Saudita respalda las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que denuncian la invasión de Ucrania, Estados Unidos le reprocha que los recortes de producción de petróleo aprobados en octubre equivalen a "alinearse con Rusia" en la guerra.



El reino invitó en mayo a una cumbre de la Liga Árabe al presidente ucraniano, quien aprovechó para acusar a algunos líderes de la región de no condenar explícitamente la invasión rusa.