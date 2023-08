Una jueza de Texas avaló el aborto en "embarazos complicados"

Texas emitió un fallo temporal que permite el aborto. Foto: AFP.

En Texas, un médico puede ir a la cárcel por 99 años, enfrentar multas y perder la licencia si es declarado culpable de practicar un aborto

Las autoridades locales creen que las excepciones pueden ser utilizadas arbitrariamente, ya que podrían ser consideradas situaciones como "dolores de cabeza o depresión"

Una jueza del estado de Texas emitió en las últimas horas una aquellas mujeres que cursen "embarazos complicados", en medio de un fuerte avance conservador contra ese derecho en Estados Unidos.La decisión, que puede ser apelada por las autoridades del estado gobernado por los republicanos, fue adoptada tras una demanda presentada por 13 mujeres que tuvieron severas complicaciones de salud durante sus embarazos o que debieron llevar en su vientre a un feto que no sobreviviría y a quienes se les negó el aborto, prohibido en este territorio del sur de Estados Unidos.La resolución,, fue divulgada por la ONG Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) que apoya a las demandantes.En una audiencia en julio, la magistrada escuchó los casos de cinco mujeres afectadas, donde pedían esclarecer las "excepciones médicas" para practicar abortos.Según la magistrada, si un médico "en su juicio de buena fe y en consulta con la paciente, determina que las condiciones médicas representan un riesgo para su vida y/o su salud (incluida su fertilidad)" estea las prohibiciones de aborto de Texas".Texas no puede prohibir un aborto cuando existe "una complicación del embarazo que represente un riesgo de infección o que haga que la continuación del embarazo sea insegura para la mujer embarazada" o ante "una condición fetal en la que es poco probable que el feto sobreviva al embarazo", dice la resolución., según la normativa local.La resolución de Mangrum es de carácter temporal y debe regir hasta que se decida el fondo de la demanda en un juicio el próximo año, precisó la agencia de noticias AFP.El aborto era considerado un derecho en Estados Unidos tras un histórico fallo en el caso Roe vs. Wade, en 1973. Pero el año pasado, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, lo revirtió y desde ese momento más de una docena de estados lo prohibieron, penalizaron o restringieron., enfrentar multas y perder la licencia si es declarado culpable de practicar un aborto. El estado también permite a los ciudadanos demandar a cualquier persona implicada en la interrupción de un embarazo.Las autoridades locales creen que las excepciones pueden ser utilizadas arbitrariamente, ya que podrían ser consideradas situaciones como "dolores de cabeza o depresión", según un documento de la Fiscalía General de Texas.incluso en emergencias, sostienen los demandantes del caso Zurawski vs. el Estado de Texas, llamado así por Amanda Zurawski, quien encabeza la causa.Pese a que en su situación el aborto espontáneo era inevitable, el médico no intervino de inmediato porque el corazón del feto aún latía. Ella tuvo un shock séptico y casi muere. Su bebé nació sin vida."Después de mucha confusión sobre qué condiciones califican como 'emergencias médicas', según las prohibiciones de aborto de Texas, el fallo de hoy (viernes) les da claridad a los médicos sobre cuándo pueden realizar abortos y les permite usar su propio juicio médico", dijo la organización CRR en un comunicado.impensable que soportaron nuestras demandantes", dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva de la ONG."La corte ha sido clara: el aborto es un cuidado de la salud esencial que salva vidas", agregó la representante de la organización de salud reproductiva.