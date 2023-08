Atento Messi: "Tata" Martino y el Inter Miami tendrán un encuentro trabajado ante Dallas

Foto: AFP

El director técnico del Inter Miami destacó este viernes que su equipo tendrá "muchísimo trabajo defensivo" en el partido del domingo ante FC Dallas, por los octavos de final de la Leagues Cup, el certamen que aglutina equipos estadounidenses y mexicanos en el marco de la competencia de Concacaf."Habrá muchísimo trabajo defensivo, por lo que ofrece Dallas a la hora de atacar", sostuvo el DT rosarino, de 60 años, en conferencia de prensa, en relación al cotejo que será el primero que asumirá el equipo de la Florida fuera de su escenario de Fort Lauderdale.El ex técnico del seleccionado argentino aclaró, además, que el lateral español Jordi Alba todavía está "bajo evaluación y entrenando", sin asegurar si el ex Barcelona estará entre los titulares en el choque del fin de semana.Quienes sí jugarán desde el comienzo son Sergi Busquets y Lionel Messi, quien lleva 5 tantos en 3 partidos con la camiseta del equipo "rosa y negro"."El equipo claramente va mejorando", dijo Martino, que también resaltó que todavía "se está esperando" por las incorporaciones formales del juvenil defensor Tomás Avilés (ex Racing) y del mediapunta santafesino, Facundo Farías (ex Colón). Los dos jóvenes fueron recientemente fichados por las denominadas "Garzas" de Miami.En relación a Avilés, el emblema de Newell's dijo que "tiene buena salida porque puede jugar de volante de contención y nos brinda una serie de variantes que son importantes para el equipo”.Mientras que Martino enfatizó sobre Farías, de 20 años, que tiene "capacidad para jugar de punta, dependiendo las características que tengamos en el momento”.Por último, el técnico, ex Platense, Newell’s Old Boys y Barcelona FC de España, entre otras entidades, remarcó que la franquicia floridiana “está necesitando tiempo para armar el equipo, a medida que avanzamos en la competencia”.Inter Miami superó el miércoles último a Orlando City por 3-1 en el Clásico del Sol, por los 16vos de final de la Leagues Cup, y se clasificó para jugar con Dallas en el estadio Toyota, este domingo, en horario a confirmar, aunque en turno vespertino.